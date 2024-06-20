Эстония купит у Франции 12 самоходных установок Caesar

Эстония продолжает вооружаться на фоне агрессивной войны России против Украины: входящая в состав ЕС и НАТО страна приняла решение закупить во Франции двенадцать самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar. Об этом сообщил в вечером среду, 19 июня, Эстонский центр оборонных инвестиций в Таллинне. Шесть самоходных орудий калибра 155 миллиметров должны быть поставлены до конца 2024 года, а остальные - до середины 2025-го, уточнили в ведомстве.

Согласно сообщению, контракт на поставку с возможностью приобретения еще большего числа САУ был подписан на недавней выставке вооружений Eurosatory-2024, состоявшейся под Парижем. Цена покупки не разглашается. В своем заявлении министр обороны Эстонии Ханно Певкур охарактеризовал Caesar как "систему вооружения, которая успешно зарекомендовала себя при защите Украины от российской агрессии". Таллинн рассчитывает при помощи приобретенных САУ получить "мобильную, гибкую и дальнобойную огневую поддержку".

Основные характеристики САУ Caesar

Производитель САУ Caesar - группа оружейных предприятий KNDS, в которую входит немецкая компания Krauss-Maffei-Wegmann и французская Nexter. Эстонские СМИ приводят основные характеристики установок, закупаемых Минобороны страны: масса - 17,7 тонны, габариты 9,86 м х 2,55 м х 2,70 м, скорость стрельбы - 4-6 выстрелов в минуту, максимальная дальность стрельбы - 42 км, радиус действия - 600 км, экипаж - 6 человек.

САУ Caesar войдут в состав создаваемого самоходного артиллерийского батальона сухопутной дивизии Сил обороны Эстонии, уточняют в материале со ссылкой на руководителя оборонного проекта подполковника Рауно Вийтмана.