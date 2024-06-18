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"Нежелательные" организации в РФ: ЕСПЧ признал нарушения

Жан Рофе
18 июня 2024 г.

Суд в Страсбурге присудил компенсации четырем НПО и группе россиян по делу о "нежелательных организациях", посчитав, что власти РФ нарушили их право на свободу выражения мнений и свободу объединений.

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Здание Европейского суда по правам человека в Страсбурге (фото из архива)
Здание ЕСПЧ в Страсбурге (фото из архива)Фото: Vincent Kessler/REUTERS

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал нарушения властями России Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод в делах о так называемых "нежелательных" организациях. Постановление ЕСПЧ опубликовано на сайте суда во вторник, 18 июня. Оно было вынесено после рассмотрения 85 жалоб, полученных от неправительственных организаций и граждан и касающихся признания "нежелательными" на территории РФ и привлечения к ответственности за связи с "нежелательными" организациями, сообщает юрист Алексей Прянишников.

Заявителями выступили четыре НПО, ранее признанные "нежелательными" в России: Free Russia Foundation (США), Всемирный конгресс украинцев (Канада), Ассоциация школ политических исследований (Франция) и Общество свободы информации (Чехия). Еще три базирующиеся в РФ организации - Фонд Андрея Рылькова, "Экологическая вахта по Северному Кавказу" и "Молодые журналисты Алтая" - были привлечены к административной ответственности за участие в деятельности "нежелательной" организации. Эту же статью оспаривала и группа российских граждан, в том числе бывшие активисты движения "Открытая Россия" и участники форума муниципальных депутатов в Москве в марте 2021 года.

ЕСПЧ посчитал, что российские власти нарушили их право на свободу выражения мнений и свободу объединений (статьи 10 и 11 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод). Правительство РФ, как постановил суд, должно возместить заявителям материальный ущерб (для каждого заявителя он разный), 7500 евро или меньшую сумму в качестве морального ущерба и 850 евро или меньше за расходы и издержки, связанные с судебным процессом.

Список "нежелательных организаций" в РФ

Статус "нежелательных организаций" юридически существует в российском законодательстве с 2015 года. Им запрещено вести деятельность на территории РФ под угрозой административной и уголовной ответственности. Административная и уголовная ответственность предусмотрена и за сотрудничество с этими организациями.

В настоящее время в списке "нежелательных" насчитывается более 160 структур, которые, как утверждают Генпрокуратура и Минюст РФ, "представляют угрозу основам конституционного строя, безопасности или обороноспособности государства". В их числе - редакции независимых СМИ, правозащитные группы, экологические и исследовательские организации.

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