Немецкий фонд отреагировал на решение Москвы

Министерство юстиции РФ внесло Германский исторический институт в Москве (ГИИМ) в реестр организаций, деятельность которых признана "нежелательной" в России. Информация об этом появилась на сайте Минюста в понедельник, 17 июня.

Как отреагировали в немецком Фонде имени Макса Вебера

Отвечая на запрос DW, Фонд имени Макса Вебера (Max Weber Stiftung), зарубежным исследовательским институтом которого с 2005 года является ГИИМ, во вторник, 18 июня, сделал следующее заявление: "Нельзя сказать, что к этой новости Фонд имени Макса Вебера был не готов, но все же это тяжелый удар по и без того сильно ограниченной академической свободе в России".

ГИИМ был основан с целью развития и укрепления научного сотрудничества между историками России и Германии. В немецком фонде с сожалением и беспокойством приняли к сведению, что Германский исторический институт в Москве отныне будет значиться в списке "нежелательных организаций". В фонде отмечают, что это решение является серьезным ударом по свободе выражения мнений, однако подчеркивают, что в связи с политическими событиями, происходящими в России, оно было прогнозируемо.

Как говорится в официальном заявлении немецкого фонда, Германский исторический институт в Москве со дня своего основания в 2005 году был местом для открытого международного обмена среди ученых. Фонд оказал поддержку сотням молодых ученых в России, которые могли участвовать в стипендиальных программах.

На открытии Германского исторического института в Москве, 2005 год. Архивное фото. Министры образования РФ и ФРГ Андрей Фурсенко и Эдельгард Бульман Фото: Stefan Voss/dpa/picture alliance

С началом агрессивной войны России против Украины ГИИМ прекратил сотрудничество с государственными институтами в России, закрыл все свои стипендиальные программы и приостановил проведение всех мероприятий. Однако открытой оставалась библиотека. Как подчеркивают в фонде, с этим была связана надежда на сохранение последних каналов общения.

Кроме того, была создана специальная база данных, которая объединила научные кадры в Восточной Европе: в Грузии, Литве, а с осени и в Финляндии. Эта сеть научных контактов Фонда Макса Вебера - возможность для ученых оставаться свободными и исследовать российскую и советскую историю. Фонд Макса Вебера финансируется министерством образования ФРГ.

Германский исторический институт в Москве (ГИИМ) Фото: Max Weber Stiftung

Критика из Берлина

Во вторник, 18 июня, немецкое правительство раскритиковало решение российских властей признать Германский исторический институт "нежелательной организацией".

В рамках этого института научной деятельностью занимались ученые обеих стран, читаем в посте МИДа ФРГ на платформе X. Это решение, считают в министерстве иностранных дел Германии, в очередной раз показывает, что "Путин боится научного осмысления истории".