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Здание Европейского суда по правам человека в Страсбурге
Здание ЕСПЧ в СтрасбургеФото: Winfried Rothermel/picture alliance
Права человекаРоссия

ЕСПЧ присудил российским актиивистам более 20 тысяч евро

Олег Соколенко
46 мин. назад

ЕСПЧ присудил более 20 тысяч евро активистам из Ростова, Ставрополя и Краснодара, жаловавшимся на неправомерный арест и штрафы, ненадлежащие условия содержания в ИК и формальное рассмотрение уголовного дела.

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в четверг, 10 ноября, рассмотрел несколько исков против Российской Федерации и постановил выплатить потерпевшим компенсации. Самая крупная сумма - 6500 евро - была назначена Александру Федотову за ненадлежащие условия его содержания в ИК-11 Ставрополя. По словам Федотова, пища в колонии была плохого качества, санитарно-гигиенические условия - неадекватными (в частности, 100 осужденных имели доступ только к четырем туалетам), а на одного арестанта приходилось всего 2,5 кв. м площади.

Дело против российского государства выиграл и активист из Краснодара Юрий Власов, задержанный в марте 2017 года на акции с требованием расследовать обвинения в коррупции, выдвинутые ФБК против экс-президента Медведева. Власов был помещен под арест до вступления в силу соответствующего постановления суда и рассмотрения апелляции. За это ЕСПЧ присудил ему 3900 евро.

Преследование за призыв к честным выборам в России и в поддержку Алексея Навального 

Также по 3900 евро компенсации было присуждено Елене Куликовой и Оксане Завгородней. Первая была задержана в Ростове на одиночном пикете в поддержку Алексея Навального в июне 2017 года и оштрафована на 20 тыс. руб., вторую задержали также в Ростове на митинге за честные выборы в октябре 2019 года и оштрафовали на 10 тыс. рублей. ЕСПЧ квалифицировал это как несоразмерные меры в отношении участников публичных мероприятий.

Кроме того, дело в ЕСПЧ против России выиграл Александр Асютин, доказавший, что Ленинский суд Ростова формально подошел к рассмотрению его дела, продлевая сроки содержания под стражей на основе предположений, без достаточной доказательной базы. Суд назначил ему компенсацию в 2500 евро. В 2020 году экс-начальника тылового обеспечения ГУ ФСИН Ростовской области Александра Асютина признали виновным в получении взяток от бизнесменов.

РФ отказалсь исполнять решения ЕСПЧ

7 июня Госдума приняла закон о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта. 11 июня этот закон подписал президент Путин. На тот момент Россия задолжала по решениям ЕСПЧ уже 74 млн евро компенсаций - не считая рекордных 1,9 млрд евро, присужденных бывшим акционерам нефтяного концерна ЮКОС. С 16 сентября Российская Федерация перестала быть стороной Европейской конвенции о правах человека- базового документа ЕСПЧ.

Между тем, Европейский суд по правам человека продолжает рассмотрение исков против России, поданных не только ее гражданами. Так, сейчас в нем рассматривается несколько жалоб Украины, обвиняющей РФ в незаконном вторжении и многочисленных нарушениях прав человека на ее территории. В этом Украину уже поддержали 23 государства.

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