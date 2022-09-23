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Европейский суд по правам человекаФото: Imago/blickwinkel
КонфликтыУкраина

23 страны присоединятся к иску Украины против РФ в ЕСПЧ

Виталий Кропман
14 мин. назад

В числе желающих поддержать иск против России - все страны ЕС, кроме Болгарии, Греции, Мальты, Венгрии и Кипра. Государства, не входящие в Евросоюз, представлены Норвегией.

https://www.dw.com/ru/23-gosudarstva-namereny-prisoedinitsa-k-isku-ukrainy-protiv-rf-v-espc/a-63220015

23 государства, включая Германию, подали заявления в Европейский суд по правам человека о допуске в качестве третьей стороны при рассмотрении иска Украины против России . Об этом суд в Страсбурге объявил в пятницу, 23 сентября. Украинское правительство обвиняет Россию в массовых и вопиющих нарушениях прав человека в связи с военной агрессией.

В числе 23 правительств, желающих принять участие в разбирательстве, все страны ЕС, кроме Болгарии, Греции, Мальты, Венгрии и Кипра. Государства, не входящие в Евросоюз, представлены Норвегией. Кроме того, аккредитации добивается Женевская академия международного гуманитарного права и прав человека в качестве неправительственной организации. Согласно сообщению суда, вопрос о подаче заявки рассматривают Исландия и Великобритания. Государства-участники или лица, которые не являются заявителями и допущены к разбирательству в качестве третьих сторон, могут представить письменные замечания.

Хотя с 16 сентября Россия больше не является участником Европейской конвенции по правам человека в связи с ее исключением из Совета Европы, ЕСПЧ все еще может рассматривать преступления, совершенные Россией до этой даты. Украина подала иск в суд в Страсбурге 23 июня. В иске говорится о массовых и серьезных нарушениях прав человека, совершенных Российской Федерацией в ходе военных действий на территории Украины. Правительство в Киеве обвиняет российские войска и другие вооруженные формирования, находящиеся под контролем России, в том, что были убиты, ранены, задержаны или пропали без вести тысячи гражданских лиц, разрушены сотни тысяч объектов собственности, миллионы человек вынуждены покинуть свои дома.

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