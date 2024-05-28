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ЕСПЧ присудил Зареме Мусаевой 52 тысячи евро компенсации

Сергей Гуща
28 мая 2024 г.

В отношении Заремы Мусаевой и членов ее семьи власти России нарушили ряд статей Конвенции о правах человека, постановил суд в Страсбурге. ЕСПЧ присудил компенсации также мужу и дочери Мусаевой.

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Зарема Мусаева
Зарема МусаеваФото: Privat

Российские власти нарушили несколько статей Конвенции о защите прав человека в отношении матери чеченских оппозиционных активистов Заремы Мусаевой и членов ее семьи. Об этом говорится в решении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), опубликованном на его сайте во вторник, 28 мая. ЕСПЧ присудил Мусаевой компенсацию в размере 52 тысяч евро.

В частности, Россия нарушила 5-ю статью во взаимосвязи с 18-й статьей Европейской конвенции, поскольку Мусаеву задержали не за преступление, а с целью запугивания ее и близких. В постановлении суда говорится о публичных угрозах чеченских властей семье Мусаевой, что является нарушением 2-й статьи Конвенции.

Кроме того, власти РФ нарушили 3-ю статью Конвенции в отношении Заремы и ее близких, которые подверглись бесчеловечному и унижающему достоинство обращению, когда женщину насильно увезли в Чечню.

ЕСПЧ также постановил выплатить по 6500 евро компенсации мужу и дочери Заремы Мусаевой - Сайди и Алие Янгулбаевым, поскольку в их отношении неправомерно применили физическую силу и не провели соответствующее расследование.

Похищение Заремы Мусаевой

В январе 2022 года неизвестные, представившиеся сотрудниками МВД Чеченской Республики, ворвались в квартиру Заремы Мусаевой в Нижнем Новгороде и силой увезли женщину в Грозный. Семья Мусаевой обвинила в ее похищении приближенных главы Чечни Рамзана Кадырова, тот в ответ заявил, что членов семьи Янгулбаевых "ждет место либо в тюрьме, либо под землей". В ожидании приговора Зарема Мусаева провела в СИЗО более года. За это время, по данным правозащитников, у нее начались серьезные проблемы со здоровьем.

В июле 2023 года Мусаева была приговорена судом в Грозном к 5,5 годам колонии общего режима по делу о мошенничестве и применении насилия к полицейскому при этапировании. После апелляции Верховный суд Чечни заменил наказание на 5 лет в колонии-поселении. В марте 2024 года пятый кассационный суд Пятигорска смягчил приговор, сократив срок заключения на три месяца – до 4 лет и 9 месяцев.

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