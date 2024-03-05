Срок заключения Заремы Мусаевой сократили на три месяца

Срок заключения Заремы Мусаевой сократили на три месяца5 марта 2024 г.
Пятый кассационный суд Пятигорска смягчил приговор Зареме Мусаевой, сообщает корреспондент SOTAvision из зала суда. Срок Мусаевой был сокращен на три месяца - с 5 лет до 4 лет и 9 месяцев.
4 июля 2023 суд в Грозном вынес приговор Зареме Мусаевой - жене бывшего верховного судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и матери бывшего юриста правозащитной организации "Команда против пыток" Абубакара Янгулбаева, внесенного в список экстремистов в РФ. Мусаева была приговорена к 5,5 годам колонии общего режима по делу о мошенничестве и применении насилия к полицейскому при этапировании. После апелляции Верховный суд Чечни заменил наказание на 5 лет в колонии-поселении.
Похищение Заремы Мусаевой
В январе 2022 года неизвестные, представившиеся сотрудниками МВД Чеченской Республики, ворвались в квартиру Заремы Мусаевой в Нижнем Новгороде и силой увезли ее в Грозный. Семья Мусаевой обвинила в ее похищении приближенных главы Чечни Рамзана Кадырова, а он сам в ответ заявил, что членов семьи Янгулбаевых "ждет место либо в тюрьме, либо под землей". В ожидании приговора Мусаева провела в СИЗО более года. За это время, по данным правозащитников, у нее начались серьезные проблемы со здоровьем.
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