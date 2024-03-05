Срок заключения Заремы Мусаевой сократили на три месяца

Ранее мать чеченских оппозиционных активистов была осуждена на 5,5 лет по обвинению в мошенничестве и применении силы к полицейскому.

Пятый кассационный суд Пятигорска смягчил приговор Зареме Мусаевой, сообщает корреспондент SOTAvision из зала суда. Срок Мусаевой был сокращен на три месяца - с 5 лет до 4 лет и 9 месяцев.

4 июля 2023 суд в Грозном вынес приговор Зареме Мусаевой - жене бывшего верховного судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и матери бывшего юриста правозащитной организации "Команда против пыток" Абубакара Янгулбаева, внесенного в список экстремистов в РФ. Мусаева была приговорена к 5,5 годам колонии общего режима по делу о мошенничестве и применении насилия к полицейскому при этапировании. После апелляции Верховный суд Чечни заменил наказание на 5 лет в колонии-поселении.

Похищение Заремы Мусаевой

В январе 2022 года неизвестные, представившиеся сотрудниками МВД Чеченской Республики, ворвались в квартиру Заремы Мусаевой в Нижнем Новгороде и силой увезли ее в Грозный. Семья Мусаевой обвинила в ее похищении приближенных главы Чечни Рамзана Кадырова, а он сам в ответ заявил, что членов семьи Янгулбаевых "ждет место либо в тюрьме, либо под землей". В ожидании приговора Мусаева провела в СИЗО более года. За это время, по данным правозащитников, у нее начались серьезные проблемы со здоровьем.

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