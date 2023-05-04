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Фото: GERARD CERLES/AFP/Getty Images
ПолитикаЕвропа

ЕС выделит помощь армиям Молдовы и Грузии

Ксения Польская Брюссель
17 мин. назад

Для поддержки обороноспособности Молдовы и Грузии Евросоюз выделит еще десятки миллионов евро из Европейского фонда мира.

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Европейский Союз предоставит помощь из Европейского фонда мира (ЕФМ) для Вооруженных сил Республики Молдова и Сил обороны Грузии. Такое решение принял Совет ЕС в четверг, 4 мая, для повышения национальной безопасности и устойчивости обороны этих стран. "Мы помогаем укреплять их оборонные секторы и улучшать их способность участвовать в военных миссиях и операциях ЕС. Это третий пакет помощи для обеих стран в рамках ЕФМ, четко подчеркивающий непоколебимую приверженность Евросоюза безопасности и стабильности в регионе", - заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Поддержка Молдовы

Молдове будет выделено 40 млн евро в течение 36 месяцев на финансирование нелетального оборудования для наблюдения за воздушным пространством, транспортировки, логистики, управления и контроля, а также для киберзащиты. Средства также выделяются на снабжение подразделений молдавской армии, включая техническую подготовку в случае необходимости.

Как сообщили в Брюсселе, это ответ на запрос Кишинева от 6 февраля. В июне 2022 года Совет ЕС уже выделил ему подобную помощь на 40 млн евро, а в декабре 2021 года - на 7 миллионов евро.

Поддержка Грузии

Грузии будет выделено 30 млн евро также в течение 36 месяцев на финансирование нелетального оборудования - инженерного, командно-диспетчерского, медицинского, логистического и киберзащитного, а также снабжения грузинской армии, включая техподготовку при необходимости.

Помощь была запрошена Грузией 8 февраля. В декабре 2021 и 2022 годов Совет ЕС выделил Тбилиси 12,75 млн и 20 млн евро соответственно. 

Нынешняя помощь призвана способствовать повышению оперативной эффективности армий Молдовы и Грузии, а также приведению их в соответствие со стандартами ЕС, "что позволит лучше защитить гражданское население во время кризисов и чрезвычайных ситуаций", заявили в Брюсселе. Меры направлены и на укрепление потенциала армий этих стран для участия в военных миссиях и операциях ЕС за его пределами.

Диалог и сотрудничество с Кишиневом и Тбилиси Брюссель ведет в рамках соглашений об ассоциации. Они предполагают постепенное сближение в области внешней политики, обороны и политики безопасности. При этом Молдова с 2022 года является кандидатом на вступление в Евросоюз. а Грузия считается страной с "европейской перспективой".

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Ксения Польская, корреспондентка DW в Брюсселе
Ксения Польская Передает главные новости о России, Украине, Беларуси и Европе из сердца Евросоюза - Брюсселя.
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