 ЕС ввел санкции против пяти членов правительства Мали | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.02.2022

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Мир

ЕС ввел санкции против пяти членов правительства Мали

Европейский Союз наложил персональные санкции в отношении пяти представителей правящего режима Мали, включая премьера.

Глава переходного правительства Мали Шогель Кокалла Маига

Глава переходного правительства Мали Шогель Кокалла Маига

Совет Европейского Союза объявил в пятницу, 4 февраля, в Брюсселе о введении ограничительных мер пяти членов пришедшего к власти в результате военного переворота руководства  Мали. Среди них - и премьер-министр Шогель Кокалла Маига.

"Эти лица, в число которых входят видные члены переходного правительства Мали, несут ответственность за действия, препятствующие успешному осуществлению переходного политического процесса в Мали и подрывающие его", - говорится в распространенном коммюнике.

Помимо премьер-министра, в санкционный список также попали президент Национального переходного совета Малик Доу, министр по вопросам примирения полковник Исмаил Ваге, член переходного правительства Адама Бен Диарра, а также Ибрагим Икасса Майга, которого обвиняют в том, что он сыграл ключевую роль в движении, причастном к свержению президента Ибрагима Бубакара Кейты.

Всем пятерым запрещено въезжать на территорию  Евросоюза  или пересекать ее транзитом, замораживаются их банковские активы в ЕС. Гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства напрямую или косвенно.

Как гласит заявление, ЕС по-прежнему поддерживает народ Сахеля и подтверждает свою полную приверженность строгому соблюдению законности, прав человека и международного гуманитарного права в Мали.

ЕС и ООН решительно осудили государственный переворот в Мали

На своем заседании в мае 2021 года Европейский совет решительно осудил государственный переворот в Мали 24 мая 2021 года и заявил, что ЕС готов рассмотреть вопрос о целенаправленных ограничительных мерах.

Совет Безопасности ООН принял 29 июня резолюцию, в которой осудил переворот и призвал все малийские стороны содействовать полному политическому переходу и передаче власти избранным гражданским властям в течение 18-месячного переходного периода. СБ ООН также призвал переходное правительство Мали провести свободные и справедливые президентские выборы и выборы в законодательные органы.

Экономическое сообщество западноафриканских государств ЭКОВАС 7 ноября выразило сожаление по поводу отсутствия прогресса в подготовке к выборам, решило ввести санкции с их немедленным вступлением в силу и призвало международных партнеров одобрить и поддержать эти санкции.

Поскольку малийское переходное правительство объявило о намерении  провести выборы только в конце декабря 2025 года, ЭКОВАС 9 января 2022 года приняло решение о введении дополнительных экономических санкций в отношении Мали.

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    Автор: Андрей Гурков


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