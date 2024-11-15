  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Распад коалиции в ФРГВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
ПолитикаЕвропа

ЕС впервые профинансирует совместные закупки вооружений

Екатерина Венкина
15 ноября 2024 г.

Страны Евросоюза совместно закупят системы противовоздушной и противоракетной обороны, современные бронированные машины и боеприпасы.

https://p.dw.com/p/4n0Sv
Маргрете Вестагер
Маргрете Вестагер (5 марта 2024 года)Фото: Yves Herman/REUTERS

Евросоюз впервые одобрил финансирование совместных закупок странами-членами вооружений, включая ракеты и боеприпасы, для последующей частичной отправки в Украину. Пять отобранных проектов реализуются в рамках механизма "Усиление европейской оборонной промышленности за счет общих закупок" (EDIRPA). На каждую из инициатив предусмотрены 60 млн евро. Общая сумма финансирования составит 300 млн евро, сообщили в четверг, 14 ноября, в Брюсселе.

"Это - первый случай, когда мы используем бюджет ЕС для поддержки государств-членов в общих закупках оборонной продукции", - заявила вице-председатель Еврокомиссии Маргрете Вестагер.

Речь идет о приобретении систем противовоздушной и противоракетной обороны, современных бронированных машин и боеприпасов.

Как уточнило агентство AFP, задействованы будут группы стран численностью до девяти участников. Всего же к проектам подключены около 20 государств-членов, некоторые из них впервые примут участие в EDIRPA.

Устранения "критических пробелов" в оборонном потенциале ЕС

"Общие закупки укрепят готовность к обороне в странах-членах ЕС", - констатировали в Брюсселе.

Решения направлены на устранение "критических пробелов" в оборонном потенциале, усугубившихся, в частности, в результате передачи оборонной продукции Украине.

Большинство отобранных проектов предусматривают закупку вооружений для Украины, в том числе - систем противовоздушной и противоракетной обороны и боеприпасов.

Отбор проектов EDIRPA проводился по результатам конкурса Еврокомиссии в марте.

Кубилюс - на посту еврокомиссара по вопросам обороны и космоса

В сентябре председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), представляя Европарламенту новых назначенцев, отметила, что на посту еврокомиссара по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс "будет работать над развитием европейского оборонного союза и увеличением инвестиций в промышленные мощности".

В Брюсселе надеются, что новый комиссар сможет вплотную решать проблемы, которые мешают ЕС нарастить объемы производства оружия, чтобы своевременно и в нужном объеме предоставлять военную помощь Украине, борющейся с агрессией РФ.

Кубилюсу предстоит курировать выполнение Европейской программы оборонной промышленности (с бюджетом 1,5 млрд евро, утвержденной Еврокомиссией в марте.

 ЕС должен нарастить расходы, "но не потому, что этого требует президент Трамп, а из-за Путина", считает Кубилюс. "Если мы хотим защитить себя, нам необходимо потратить (на оборону. - Ред.) не менее 10 млрд евро до 2028 года", - заявил кандидат на пост еврокомиссара.

Профильные комитеты и представители всех фракций Европарламента рекомендовали Кубилюса на эту должность, передало Politico.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Самолет с военной помощью Украине

Какое оружие получает Украина от Запада

Какое оружие получает Украина от Запада

После начала войны России против Украины западные страны оказали Киеву военную помощь на миллиарды долларов. О некоторых видах вооружений, поставляемых Украине, - в галерее DW.
Конфликты14 ноября 2023 г.17 фото
external

Триумф Трампа и провал Шольца: что ждёт ЕС, Украину и Россию? | Филиппенко, Гатман, Гончаренко

Триумф Трампа и провал Шольца: что ждёт ЕС, Украину и Россию? | Филиппенко, Гатман, Гончаренко

Дональд Трамп, пообещавший за сутки остановить войну в Украине, одержал победу на выборах. Пока республиканцы празднуют в США, в Германии - политическое потрясение: в стране распалась правящая коалиция. Западная поддержка Украины под угрозой? Какой сценарий окончания войны предложит Трамп? Согласится ли Киев пока не вступать в НАТО? И как на все происходящее на Западе отреагирует Путин?
Политика8 ноября 2024 г.44:29 мин.