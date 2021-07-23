 Евросоюз осудил преследование независимых СМИ в России | Новости из Германии о России | DW | 23.07.2021

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Россия

Евросоюз осудил преследование независимых СМИ в России

Преследование независимых СМИ и институтов гражданского общества в РФ вызывает у ЕС особенно серьезные опасения на фоне приближающихся выборов в Госдуму, заявил Жозеп Боррель.

Надпись Иноагент на листе бумаги, прикрепленном к спине мужчины

Продолжающееся в России преследование инакомыслящих и оппозиции, критиков власти и независимых институтов и их вытеснение из российского публичного пространства вызывает беспокойство у Европейского Союза, особенно на фоне приближающихся сентябрьских выборов в Госдуму РФ. Это следует из заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, обнародованного поздно вечером в четверг, 22 июля.

Поводом для заявления стали последние события в России - в частности, признание "Института права и публичной политики", а также ряда журналистов "иностранными агентами", а НПО Project Media, Inc. - "нежелательной организацией" и усиление давления на объединение адвокатов и журналистов "Команда 29", в результате которого оно было вынуждено прекратить работу.

"Европейский Союз неоднократно осуждал российские законы об "иноагентах" и "нежелательных организациях", поскольку они идут вразрез с международными обязательствами России и нарушают права человека, в том числе права на свободу слова и свободу собраний. Мы повторяем наш призыв к российским властям отозвать вышеназванные решения и положить конец неослабевающему давлению на гражданское общество и независимые СМИ", - говорится в документе.

"Европейский Союз солидарен с российским гражданским обществом, правозащитниками и независимыми журналистами и продолжит оказывать им поддержку в их нелегкой работе", - подчеркнул верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Давление на гражданское общество в России

О присвоении статуса "иноагента" "Институту права и публичной политики" министерство юстиции РФ уведомило 15 июля. Созданная в 1993 году организация, кроме прочего, помогала россиянам обращаться в Конституционный суд РФ и ЕСПЧ.

В тот же день список СМИ-"иноагентов" в РФ пополнили сразу восемь российских журналистов. Речь идет о главном редакторе интернет-издания "Открытые медиа" Юлии Ярош и ее заместителе Максиме Гликине, а также журналистке "Радио Свобода" Елизавете Маетной. Кроме того, "иноагентами" признаны главный редактор издания "Проект" Роман Баданин, а также журналисты этого СМИ Ольга Чуракова, Юлия Лукьянова, Петр Маняхин и Мария Железнова. Само издание и его юридическое лицо Project Media, Inc. были признаны "нежелательной организацией".

16 июля Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитного объединения "Команда 29", сообщив его членам, что Генпрокуратура РФ отождествляет "Команду 29" с зарегистрированной в Чехии НКО Společnost Svobody Informace, включенной в перечень "нежелательных организаций".

Представители "Команды 29" заявили в свою очередь, что не согласны с этой позицией и намерены оспорить такое отождествление. Однако 18 июля правозащитники сообщили, что прекращают деятельность, так как не могут "игнорировать позицию силовиков".

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    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

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    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

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    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

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    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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