 Издание ″Проект″ признано в РФ нежелательным, его журналисты - ″иноагентами″ | Новости из Германии о России | DW | 15.07.2021

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Россия

Издание "Проект" признано в РФ нежелательным, его журналисты - "иноагентами"

Занимающееся расследованиями издание "Проект" признано Генпрокуратурой РФ нежелательной организацией. А Минюст внес в список СМИ-"иноагентов" восемь журналистов "Проекта", "Открытых медиа" и "Радио Свободы".

Russland Moskau Justizministerium

Генеральная прокуратура России в четверг, 15 июля, признала издание "Проект" нежелательной организацией. В свою очередь министерство юстиции РФ в четверг внесло восемь журналистов в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. В список СМИ-"иноагентов" попали сотрудники трех изданий: главный редактор "Проекта" Роман Баданин, журналисты "Проекта" Петр Маняхин, Ольга Чуракова, Мария Железнова и Юлия Лукьянова; главный редактор "Открытых медиа" Юлия Ярош и ее заместитель Максим Гликин, а также журналистка "Радио Свобода" Елизавета Маетная.

По мнению Генпрокуратуры, деятельность "Проекта" "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации". Ведомство направило запрос в Минюст для включения издания в соответствующий реестр.

Расследование "Проекта" о незаконной вырубке леса в Сибири

Издание "Проект" занимается журналистскими расследованиями. 15 июля на его сайте опубликовано новое расследование о незаконной вырубке и торговле лесом в Сибири. Как утверждают авторы материала, депутат законодательного собрания Иркутской области Евгений Бакуров является одним из самых обеспеченных российских чиновников, его годовой доход, по версии журнала Forbes, составляет 365 млн рублей. Бакуров учредил группу компаний "Экспортлес", занимающуюся заготовкой и продажей необработанной древесины.

Сам Евгений Бакуров ранее сообщал журналистам, что среди его клиентов - шведский производитель мебели IKEA. Как утверждают журналисты "Проекта", успех бизнеса "Экспортлеса" заключается в незаконной вырубке леса, часто под прикрытием так называемых санитарных рубок. При этом Бакуров поддерживал хорошие отношения с бывшим губернатором Иркутской области, в 2019 году снятым с должности Кремлем. А в 2020 году финансово поддержал назначенного Путиным на этот пост кандидата от "Единой России" Игоря Кобзева, который выиграл выборы.

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    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Города и регионы в России, где зарегистрировано наибольшее число некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами.

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    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

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    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

  • График, показывающий, сколько СМИ и сколько физических лиц получили в России статус СМИ-иноагента.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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