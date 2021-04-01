Издание "Проект" признано в РФ нежелательным, его журналисты - "иноагентами"

Генеральная прокуратура России в четверг, 15 июля, признала издание "Проект" нежелательной организацией. В свою очередь министерство юстиции РФ в четверг внесло восемь журналистов в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. В список СМИ-"иноагентов" попали сотрудники трех изданий: главный редактор "Проекта" Роман Баданин, журналисты "Проекта" Петр Маняхин, Ольга Чуракова, Мария Железнова и Юлия Лукьянова; главный редактор "Открытых медиа" Юлия Ярош и ее заместитель Максим Гликин, а также журналистка "Радио Свобода" Елизавета Маетная.

По мнению Генпрокуратуры, деятельность "Проекта" "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации". Ведомство направило запрос в Минюст для включения издания в соответствующий реестр.

Расследование "Проекта" о незаконной вырубке леса в Сибири

Издание "Проект" занимается журналистскими расследованиями. 15 июля на его сайте опубликовано новое расследование о незаконной вырубке и торговле лесом в Сибири. Как утверждают авторы материала, депутат законодательного собрания Иркутской области Евгений Бакуров является одним из самых обеспеченных российских чиновников, его годовой доход, по версии журнала Forbes, составляет 365 млн рублей. Бакуров учредил группу компаний "Экспортлес", занимающуюся заготовкой и продажей необработанной древесины.

Сам Евгений Бакуров ранее сообщал журналистам, что среди его клиентов - шведский производитель мебели IKEA. Как утверждают журналисты "Проекта", успех бизнеса "Экспортлеса" заключается в незаконной вырубке леса, часто под прикрытием так называемых санитарных рубок. При этом Бакуров поддерживал хорошие отношения с бывшим губернатором Иркутской области, в 2019 году снятым с должности Кремлем. А в 2020 году финансово поддержал назначенного Путиным на этот пост кандидата от "Единой России" Игоря Кобзева, который выиграл выборы.

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