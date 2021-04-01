Российский "Институт права и публичной политики" объявили "иноагентом"

Министерство юстиции России внесло исследовательскую организацию "Институт права и публичной политики" (ИППП) в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции "иностранного агента". Об этом в четверг, 15 июля, сообщила на своем сайтепресс-служба Минюста РФ. Что именно послужило причиной такого решения, не поясняется.

"Институт права и публичной политики", созданный в 1993 году, до 2021 года готовил экспертные заключения для Конституционного суда РФ и Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и помогал согражданам готовить обращения в эти органы. Эксперты предоставляли правовую защиту экоактивистам и больным со спинальной мышечной атрофией, у которых возникали проблемы с получением лекарств. В институте занимались также просветительской деятельностью.

В попечительский совет ИППП входят известный российский адвокат Генри Резник, бывший член ЕСПЧ Анатолий Ковлер и член Конституционного суда в отставке Татьяна Морщакова.

Список "иноагентов" в России продолжает расти

Ранее в тот же день список СМИ-"иноагентов" в РФ пополнили сразу восемь российских журналистов. Речь идет о главном редакторе интернет-издания "Открытые медиа" Юлии Ярош и ее заместителе Максиме Гликине, а также журналистке "Радио Свобода" Елизавете Маетной. Кроме того, "иноагентами" признаны главный редактор издания "Проект" Роман Баданин, а также его журналисты Ольга Чуракова, Юлия Лукьянова, Петр Маняхин и Мария Железнова. Само издание и его юридическое лицо Project Media, Inc. признаны "нежелательной организацией".

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