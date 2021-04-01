 Российский ″Институт права и публичной политики″ объявили ″иноагентом″ | Новости из Германии о России | DW | 15.07.2021

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Россия

Российский "Институт права и публичной политики" объявили "иноагентом"

Созданный в 1993 году "Институт права и публичной политики", в частности, помогал россиянам обращаться в Конституционный суд РФ и ЕСПЧ. По какой причине его признали "иноагентом", не сообщается.

Человек с табличкой иноагент

 Министерство юстиции России внесло исследовательскую организацию "Институт права и публичной политики" (ИППП) в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции "иностранного агента". Об этом в четверг, 15 июля, сообщила на своем сайтепресс-служба Минюста РФ. Что именно послужило причиной такого решения, не поясняется.

"Институт права и публичной политики", созданный в 1993 году, до 2021 года готовил экспертные заключения для Конституционного суда РФ и Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и помогал согражданам готовить обращения в эти органы. Эксперты предоставляли правовую защиту экоактивистам и больным со спинальной мышечной атрофией, у которых возникали проблемы с получением лекарств. В институте занимались также просветительской деятельностью.

В попечительский совет ИППП входят известный российский адвокат Генри Резник, бывший член ЕСПЧ Анатолий Ковлер и член Конституционного суда в отставке Татьяна Морщакова.

Список "иноагентов" в России продолжает расти

Ранее в тот же день список СМИ-"иноагентов" в РФ пополнили сразу восемь российских журналистов. Речь идет о главном редакторе интернет-издания "Открытые медиа" Юлии Ярош и ее заместителе Максиме Гликине, а также журналистке "Радио Свобода" Елизавете Маетной. Кроме того, "иноагентами" признаны главный редактор издания "Проект" Роман Баданин, а также его журналисты Ольга Чуракова, Юлия Лукьянова, Петр Маняхин и Мария Железнова.  Само издание и его юридическое лицо Project Media, Inc. признаны "нежелательной организацией".

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    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

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    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

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    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

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    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


Смотреть видео 03:54

Что такое быть "иноагентом" в России (01.04.2021)

 

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