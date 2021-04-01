 Венецианская комиссия советует Москве отказаться от ярлыка ″иноагент″ | Новости из Германии о России | DW | 06.07.2021

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Россия

Венецианская комиссия советует Москве отказаться от ярлыка "иноагент"

По мнению Венецианской комиссии, властям РФ следует сделать законодательство об "иностранных агентах" прозрачным. В частности, эксперты Совета Европы рекомендуют заменить само понятие "иноагент" на более нейтральное.

Заседание Венецианской комиссии (фото из архива)

Заседание Венецианской комиссии (фото из архива)

Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) рекомендует России отказаться от ярлыка "иностранный агент" в пользу более нейтрального термина. В целом, согласно рекомендациям комиссии, опубликованным во вторник, 6 июля, России следует изменить законодательство об "иноагентах" так, чтобы оно было прозрачным.

Венецианская комиссия Совета Европы советует российским властям отменить особый порядок регистрации, отчетности и требования к публичному раскрытию информации организациями, частными лицами и СМИ, получающими иностранную поддержку. По мнению органа СЕ, санкции за нарушение законодательства об "иноагентах" следует смягчить и даже штрафы применять в исключительных случаях, когда создается угроза демократии.

Лого Венецианской комиссии

Лого Венецианской комиссии Совета Европы

В СЕ отметили, что для определения людей и организаций, относящихся к "иностранным агентам", в России используется расплывчатая терминология, в результате чего серьезно нарушаются основные права человека, включая свободу ассоциаций и выражения мнения, право на неприкосновенность частной жизни, право участвовать в государственных делах, а также запрет на дискриминацию.

Следует пересмотреть весь закон

В документе, который называется "Заключение о соответствии международным стандартам в области прав человека ряда законопроектов, внесенных в российскую Государственную Думу с 10 по 23 ноября 2020 года для внесения изменений в законодательство об "иностранных агентах", Венецианская комиссия призвала российские власти тщательно пересмотреть не только самые последние поправки, но и весь закон об "иностранных агентах". В частности, для достижения прозрачности стоит значительно сузить определение понятия "иноагент", а также отказаться от понятий "политическая деятельность" и "иностранная поддержка", используя вместо них формулировки, которые бы более объективно описывали реальные случаи вмешательства из-за рубежа.

В конце 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о физлицах - "иностранных агентах", который приравнивает физические лица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, к "иностранным агентам" и должны регулярно отчитываться о своей деятельности. В случае нарушения отчетности им может грозить уголовная ответственность, штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

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    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

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    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

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    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

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    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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