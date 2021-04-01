Венецианская комиссия советует Москве отказаться от ярлыка "иноагент"

Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) рекомендует России отказаться от ярлыка "иностранный агент" в пользу более нейтрального термина. В целом, согласно рекомендациям комиссии, опубликованным во вторник, 6 июля, России следует изменить законодательство об "иноагентах" так, чтобы оно было прозрачным.

Венецианская комиссия Совета Европы советует российским властям отменить особый порядок регистрации, отчетности и требования к публичному раскрытию информации организациями, частными лицами и СМИ, получающими иностранную поддержку. По мнению органа СЕ, санкции за нарушение законодательства об "иноагентах" следует смягчить и даже штрафы применять в исключительных случаях, когда создается угроза демократии.

Лого Венецианской комиссии Совета Европы

В СЕ отметили, что для определения людей и организаций, относящихся к "иностранным агентам", в России используется расплывчатая терминология, в результате чего серьезно нарушаются основные права человека, включая свободу ассоциаций и выражения мнения, право на неприкосновенность частной жизни, право участвовать в государственных делах, а также запрет на дискриминацию.

Следует пересмотреть весь закон

В документе, который называется "Заключение о соответствии международным стандартам в области прав человека ряда законопроектов, внесенных в российскую Государственную Думу с 10 по 23 ноября 2020 года для внесения изменений в законодательство об "иностранных агентах", Венецианская комиссия призвала российские власти тщательно пересмотреть не только самые последние поправки, но и весь закон об "иностранных агентах". В частности, для достижения прозрачности стоит значительно сузить определение понятия "иноагент", а также отказаться от понятий "политическая деятельность" и "иностранная поддержка", используя вместо них формулировки, которые бы более объективно описывали реальные случаи вмешательства из-за рубежа.

В конце 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о физлицах - "иностранных агентах", который приравнивает физические лица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, к "иностранным агентам" и должны регулярно отчитываться о своей деятельности. В случае нарушения отчетности им может грозить уголовная ответственность, штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

Смотрите также: