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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в Брюсселе, 20 февраля 2023 года
Жозеп Боррель в БрюсселеФото: Johanna Geron/REUTERS
КонфликтыУкраина

ЕС предостерег Китай от поставок оружия в Россию

33 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 20 февраля.

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На 362-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 20 февраля (время московское).

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Если Китай начнет поставлять России вооружения, он пересечет "красную линию в наших отношениях", сказал верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед заседанием совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе. По словам Борреля, Пекин пообещал ему, что этого не произойдет. 

Хроника событий 20 февраля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 19 февраля 14.00 - 23.59 >>>

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