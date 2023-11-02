ЕС: Дератификация ДВЗЯИ - нарушение Россией ее обязательств

Россия как участница Договора о нераспространении ядерного оружия обязалась работать над скорейшим вступлением ДВЗЯИ в силу и продвигать его по всем каналам, напомнил Брюссель.

Необоснованная дератификация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) - это пренебрежение Россией ее же обязательствами в отношении международной архитектуры безопасности и подрыв международных усилий по нераспространению ядерного оружия. Об этом говорится в опубликованном в четверг, 2 ноября, заявлении верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Евросоюз глубоко сожалеет о принятии в России закона, отзывающего ратификацию ДВЗЯИ, и призывает Москву уважать его цели и задачи. В Брюсселе напоминают, что Россия как государство-участник Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) обязалась работать над скорейшим вступлением ДВЗЯИ в силу и продвигать его по всем каналам на высшем политическом уровне. Подписание президентом Владимиром Путиным нового закона - это "шаг назад по отношению к этим обязательствам, что усугубляется статусом России как постоянного члена Совета Безопасности ООН", сказано в заявлении.

Боррель отмечает, что этот шаг был сделан в контексте незаконной войны России против Украины и после нескольких месяцев "безответственной ядерной риторики и угроз, некоторые из которых конкретно указывают на возобновление ядерных испытаний". Для международного мира и безопасности крайне важно, чтобы все государства полностью соблюдали мораторий на испытательные взрывы ядерного оружия и любые другие ядерные взрывы, подчеркивает верховный представитель от имени Евросоюза.

Путин подписал закон несколькими часами ранее 2 ноября. 17 и 18 октября депутаты Госдумы РФ единогласно приняли в трех чтениях документ о дератификации договора, подготовленный профильным комитетом по международным делам по поручению спикера Вячеслава Володина. 25 октября дератификацию поддержали также все члены Совета Федерации РФ, присутствовавшие в тот день на голосовании.

Договор до сих пор не вступил в силу

Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний был принят Генеральной ассамблеей ООН в сентябре 1996 года. В 2021 году его ратифицировали восемь новых государств, а в общей сложности - 178, но он не вступил в силу из-за отсутствия ратификации восемью странами из первоначального списка. В перечне числились 44 страны, среди них - США и Китай.

Министерство обороны РФ 25 октября сообщило, что провело "тренировку массированного ядерного удара" в случае ядерного удара противника. Тренировка прошла под личным руководством Путина, заявил глава министерства Сергей Шойгу.

Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) располагает уникальной глобальной системой мониторинга, способной обнаружить испытательный ядерный взрыв в любое время и в любом месте. В отличие от СССР, Россия до сих пор не проводила ядерных испытаний.

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