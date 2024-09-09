ЕС может лишить Словакию фондов из-за ограничения демократии

В Евросоюзе недовольны решением Словакии упразднить офис спецпрокурора. Этот орган осуществлял надзор за целым рядом дел о коррупции, связанных с расходованием европейских финансовых средств.

Евросоюз разрабатывает предложение, призванное наказать Словакию за сворачивание демократических реформ. Рассматриваемая мера может привести к блокировке средств ЕС, предназначенных для Братиславы, сообщило в воскресенье, 8 сентября, агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, Еврокомиссия (ЕК) подготовила решение по запуску механизма блокировки средств ЕС в ответ на решение популистского премьер-министра Словакии Роберта Фицо упразднить офис спецпрокурора, который осуществлял надзор за целым рядом коррупционных дел, связанных с расходованием европейских фондов.

Источники отметили, что запущенный Еврокомиссией процесс находится на начальной стадии и еще должен получить одобрение у председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

Что грозит Братиславе

Почти 80 процентов государственных инвестиций в Словакии финансируется за счет фондов Евросоюза. Любые проблемы с доступом к этим фондам станут серьезным ударом для Словакии, которая и так уже страдает от чрезмерного дефицита госбюджета.

Один из рассматриваемых Еврокомиссией штрафных вариантов предусматривает запуск механизма, позволяющего Евросоюзу замораживать финансирование в том случае, если он визит угрозу для своих денег. Этот механизм позволит ЕС удержать часть из почти 13 млрд евро, выделенных Словакии в рамках бюджета Евросоюза.

Еврокомиссия также рассматривает возможность удержания части или всех дотаций на сумму в 2,7 млрд евро, выделенных Словакии на борьбу с пандемией COVID-19. Учреждение офиса спецпрокурора было одним из условий предоставления этих средств.

Роберт Фицо после возвращения к власти в октябре 2023 года находится под пристальным надзором со стороны Брюсселя из-за его решений пересмотреть уголовный кодекс и упразднить офис спецпрокурора, следивший за коррупционными делами целого ряда высокопоставленных лиц.