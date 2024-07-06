Премьер Словакии Фицо похвалил Орбана за визиты в Киев и РФ

Во время первого публичного выступления после покушения на него Фицо заявил, что поехал бы с Орбаном в Россию, если бы ему позволило это состояние здоровья.

Визиты премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев и Москву, которые сам он назвал "миротворческой миссией", стали одной из тем, которые премьер Словакии Роберт Фицо затронул в пятницу, 5 июля, в первом публичном выступлении после покушения на его жизнь. В речи, приуроченной ко Дню святых Кирилла и Мефодия, который отмечают в Словакии как государственный праздник, Фицо высоко отозвался об инициативе своего венгерского коллеги и заявил, что и сам присоединился бы к нему, если бы ему позволило состояние здоровья.

Его слова приводит словацкое онлайн-издание Pravda .

Визиты Виктора Орбана в Киев и Москву

Виктор Орбан 5 июля прибыл в необъявленным визитом в Москву, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Как сообщила тогда пресс-служба главы правительства Венгрии, темой разговора была возможность установления перемирия в войне России против Украины.

"Нужно сделать очень много шагов, чтобы приблизиться к завершению войны, - заявил сам Орбан на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле. - Однако важнейший шаг мы сделали: установили контакт, и я буду работать и дальше в этом направлении".

Он добавил, что узнал мнение Путина по трем вопросам: о различных мирных инициативах, о возможности прекращения огня и мирных переговоров, а также его видение Европы после войны.

Ранее, 2 июля, Виктор Орбан побывал в Киеве, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Выступая на совместной пресс-конференции с украинским лидером в этот день, Орбан отметил, что Будапешт ценит инициативы Киева, направленные на достижение мира, но считает, что их реализация потребует много времени. "Поэтому я попросил господина президента подумать о том, нельзя ли поступить немножко иначе: прекратить огонь, а затем вести переговоры с Россией, ведь прекращение огня ускорило бы темпы этих переговоров", - рассказал Орбан.

Зеленский возразил главе венгерского правительства, что его стране нужен "справедливый мир". В то же время президент Украины призвал европейские государства продолжать оказывать его стране военную помощь для защиты от российской агрессии. "Для всех нас в Европе очень важно, чтобы европейская поддержка Украины оставалась на достаточном уровне", - подчеркнул он.

Международная критика визита Орбана в Москву

В Евросоюзе резко раскритиковали поездку Виктора Орбана в Москву. "Политика умиротворения не остановит Путина, - написала, в частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в соцсети X. - Только единство и решимость проложат путь к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру в Украине".

В свою очередь, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, председатель Европейского совета Шарль Мишель и канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) подчеркнули, что, несмотря на текущее председательство Венгрии в Евросовете, Орбан "никоим образом" не представляет интересы ЕС в Москве, но действует в индивидуальном порядке - как премьер Венгрии.

"Позиция ЕС предельна ясна: мы осуждаем российскую агрессивную войну. Украина может положиться на нашу помощь", - написал Олаф Шольц в соцсети X.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также подчеркнул, что Орбан не представлял Североатлантический альянс в ходе встречи с Владимиром Путиным. По его словам, Венгрия заранее проинформировала НАТО о планируемом визите Орбана и он ожидает, что венгерский премьер расскажет о своих переговорах в Москве на саммите альянса, который пройдет 9-11 июля в Вашингтоне. На пресс-конференции в Брюсселе Столтенберг указал на важность того, чтобы все были едины во мнении, что Россия является агрессором в конфликте с Украиной.

Пресс-секретарь президента США Джо Байдена Карин Жан-Пьер также заявила, что визит Виктора Орбана в Москву не способствует установлению мира в Украине и является "контрпродуктивным для поддержки суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины".

Правые популисты в Германии поддержали Орбана

Между тем правовопулисткая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), неоднократно критиковавшая военную помощь Киеву и позицию западных союзников по отношению к развязанной РФ войне в Украине, также с похвалой отозвалась о действиях Виктора Орбана.

"Венгрия берет инициативу в свои руки и с первого дня своего председательства в Совете ЕС разговаривает с обеими сторонами конфликта. Это ключевое требование фракции АдГ с начала войны", - заявил спикер фракции АдГ в бундестаге по внешнеполитическим опросам Маттиас Мосдорф (Matthias Moosdorf). По его словам, с точки зрения АдГ, Виктор Орбан на сегодняшний день является единственным европейским главой правительства, который обладает работающими каналами для переговоров.

О возможных связах АдГ с Кремлем

В июле 2023 года фракция "Альтернативы для Германии" в бундестаге подала иск в Федеральный конституционный суд, пытаясь опротестовать поставки немецкого оружия Украине, решение о которых было принято без учета мнения бундестага. Представители фракции отрицают, что сделали это по просьбе из Москвы или на российские деньги. Однако совместное расследование журнала Der Spiegel и онлайн-издания The Insider говорит о том, что инициировать и спонсировать этот иск могли российские спецслужбы с помощью посредника в Германии.

Партия АдГ в Германии с 2021 года находится под наблюдением Федерального ведомства по охране Конституции. в феврале 2024 года административный суд Кельна подтвердил принятое ранее решение Федерального ведомства по охране конституции о признании организации "Молодая альтернатива" - молодежного крыла АдГ - "определенно экстремистским".