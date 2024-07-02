  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеЕвро-2024 в ГерманииСитуация в Беларуси
ПолитикаСловакия

В Словакии закрыли общественно-правовую телерадиокомпанию

Сергей Ромашенко
2 июля 2024 г.

Телерадиокомпания STVR преобразована в новую государственную ТРК. Оппозиция обвиняет правительство Словакии в намерении создать пропагандистское СМИ.

https://p.dw.com/p/4hl6u
Здание телерадиокомпании RTVS в столице Словакии Братиславе
Здание телерадиокомпании RTVS в столице Словакии БратиславеФото: Marijan Murat/dpa/picture alliance

В Словакии в понедельник, 1 июля, официально расформирована общественно-правовая телерадиокомпания RTVS, на ее месте создано новое государственное СМИ. Оппозиционные партии объявили о намерении подать жалобу в Конституционный суд. Они обвиняют правительство в желании создать пропагандистское СМИ.

Президент Словакии Петер Пеллегрини только 30 июня подписал закон о преобразовании RTVS в STVR, принятый голосами депутатов парламента от социал-демократической и одной из националистических партий. Незадолго до полуночи закон был в спешном порядке официально опубликован. Тем самым было выполнено требование, необходимое для вступления закона в силу уже с 1 июля.

В результате работавшая до сих пор телерадиокомпания RTVS формально прекратила свое существование и вместо нее заработала новая компания STVR. Для пользователей внешне ничего не изменилось. Все новости по-прежнему выходят с логотипом RTVS, сохранился и веб-адрес существовавшей до сих пор общественно-правовой телерадиокомпании.

Без начальства и организационной структуры

Лишь к вечеру 1 июля в парламенте объявили о назначении временного руководителя нового государственного СМИ. Эксперт по маркетингу Игорь Сланина будет управлять STVR с ограниченными полномочиями до конца сентября, когда нового директора изберет совет, назначенный правительством и парламентом.

Министр культуры Словакии Мартина Шимковичова, известная своими националистическими взглядами, и левопопулистский премьер-министр страны Роберт Фицо неоднократно критиковали RTVS, обвиняя их в предвзятости по отношению к ним. Олнако из-за законодательных ограничений они не могли уволить генерального директора Лубоша Махая, избранного бывшим парламентским большинством на срок до 2027 года. С официальным расформированием RVTS это препятствие теперь устранено.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Журналистка курдского телеканала "Рудав" (Rudaw) Шифа Гарди

Жертвы во имя свободы печати

Жертвы во имя свободы печати

Во многих странах мира журналистов продолжают преследовать, убивать, сажать в тюрьмы. Во Всемирный день свободы печати DW вспоминает самые известные случаи последних лет.
Политика3 мая 2017 г.11 фото
external

Почему словаки возмущены правопопулистским курсом правительства Роберта Фицо? Европа в фокусе

Почему словаки возмущены правопопулистским курсом правительства Роберта Фицо? Европа в фокусе

Десятки тысяч словаков в последние недели выходили на улицы в знак протеста против планов правительства внести изменения в Уголовный кодекс. Многие жители страны недовольны также националистическим курсом правительства. Как изменение политического курса Роберта Фицо влияет на повседневную жизнь словаков и причем здесь культура?
Политика15 марта 2024 г.23:59 мин.
На митинге сторонников венгерского оппозиционного политика Петера Мадьяра

Выборы в Европарламент: правые не покорили Восточную Европу

Выборы в Европарламент: правые не покорили Восточную Европу

На востоке ЕС часть крайне правых партий набрала намного меньше голосов на выборах в Европарламент, чем ожидалось. Особенно удивили результаты в Польше, Словакии и Венгрии.
Политика11 июня 2024 г.
Показать еще