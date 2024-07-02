В Словакии закрыли общественно-правовую телерадиокомпанию

В Словакии в понедельник, 1 июля, официально расформирована общественно-правовая телерадиокомпания RTVS, на ее месте создано новое государственное СМИ. Оппозиционные партии объявили о намерении подать жалобу в Конституционный суд. Они обвиняют правительство в желании создать пропагандистское СМИ.

Президент Словакии Петер Пеллегрини только 30 июня подписал закон о преобразовании RTVS в STVR, принятый голосами депутатов парламента от социал-демократической и одной из националистических партий. Незадолго до полуночи закон был в спешном порядке официально опубликован. Тем самым было выполнено требование, необходимое для вступления закона в силу уже с 1 июля.

В результате работавшая до сих пор телерадиокомпания RTVS формально прекратила свое существование и вместо нее заработала новая компания STVR. Для пользователей внешне ничего не изменилось. Все новости по-прежнему выходят с логотипом RTVS , сохранился и веб-адрес существовавшей до сих пор общественно-правовой телерадиокомпании.

Без начальства и организационной структуры

Лишь к вечеру 1 июля в парламенте объявили о назначении временного руководителя нового государственного СМИ. Эксперт по маркетингу Игорь Сланина будет управлять STVR с ограниченными полномочиями до конца сентября, когда нового директора изберет совет, назначенный правительством и парламентом.

Министр культуры Словакии Мартина Шимковичова, известная своими националистическими взглядами, и левопопулистский премьер-министр страны Роберт Фицо неоднократно критиковали RTVS, обвиняя их в предвзятости по отношению к ним. Олнако из-за законодательных ограничений они не могли уволить генерального директора Лубоша Махая, избранного бывшим парламентским большинством на срок до 2027 года. С официальным расформированием RVTS это препятствие теперь устранено.