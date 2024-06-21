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Парламент Словакии одобрил ликвидацию вещателя RTVS

Кирилл Шестаков
21 июня 2024 г.

В Словакии одобрили спорную реформу общественного вещания. Критики законопроекта указывают, что он отменяет свободу прессы.

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Здание общественного вещателя RTVS в Братиславе
Здание RTVS в БратиславеФото: Marijan Murat/picture alliance/dpa

Парламент Словакии в четверг, 20 июня, одобрил спорный законопроект о реорганизации общественного вещания. Теперь правительство премьер-министра страны Роберта Фицо может ликвидировать государственный орган вещания "Радио и телевидение Словакии" (RTVS) и заменить его новым. За принятие документа проголосовали 78 депутатов от трех партий, входящих в правящую коалицию. Оппозиционные парламентарии в знак протеста покинули зал заседаний и бойкотировали голосование, указывает агентство dpa.

"Взять вещание под полный контроль"

Причиной реформы стали законодательные препятствия, мешающие правительству уволить нынешнее руководство RTVS, и желание заменить его более лояльным, указывает новостное агентство KNA. "Мы опасаемся, что новый закон преследует единственную цель - взять вещание под полный контроль", - сказала агентству руководитель отдела иностранных радиоредакций RTVS Сона Вайсова. По ее словам, 20 июня 2024 года войдет в историю Словакии как "черный день".

Министр культуры Мартина Шимковичова из ультранационалистической "Словацкой национальной партии", а также премьер-министр Словакии Роберт Фицо неоднократно обвиняли RTVS в предвзятом освещении их деятельности.

RTVS будет заменен новым вещателем STVR ("Словацкое радио и телевидение") с 1 июля, как только президент страны Петер Пеллегрини подпишет закон. После этого будет назначено новое руководство компании. Ее директор будет избран советом, члены которого назначаются министерством культуры и парламентом Словакии.

DJV: Парламент Словакии отменил свободу вещания

Немецкий союз журналистов (DJV) призвал Европейскую комиссию инициировать штрафную процедуру против Словакии в связи с реформой. Председатель DJV Мика Бойстер (Mika Beuster) заявил, что словацкий парламент фактически отменил свободу вещания в стране. "Это грубое нарушение фундаментальных ценностей ЕС. Европейская комиссия должна принять меры", - заявил Бойстер.

 

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