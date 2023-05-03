ЕС договорился о совместных закупках боеприпасов для Украины

Послы стран ЕС пришли к компромиссу по совместным закупкам боеприпасов для Украины: члены Евросоюза будут закупать снаряды и ракеты, "прошедшие окончательную сборку в ЕС или Норвегии", сообщили DW в Брюсселе.

Решение о совместных закупках боеприпасов для Украины и пополнения резервов армий европейских стран на 1 млрд евро одобрено в среду, 3 мая, на уровне послов стран Европейского Союза.

Компромиссная формулировка предполагает, что в рамках этой программы государства Евросоюза будут закупать артиллерийские снаряды и ракеты, полностью произведенные в странах ЕС, а также "прошедшие окончательную сборку в ЕС или Норвегии", сообщил DW чиновник в Брюсселе.

Ранее стало известно, что одобрение плана совместных закупок блокирует Франция, настаивавшая на том, чтобы все производство и цепочки поставок боеприпасов были европейскими. К примеру, если производство находится в одной из стран Евросоюза, а порох изготовлен в Южной Корее, Париж считал это неприемлемым.

Это вторая часть плана Брюсселя, разработанного для срочного предоставления Украине снарядов и ракет, а также для пополнения собственных запасов стран-членов ЕС. Первая часть включает немедленные поставки Киеву уже имеющихся в наличии боеприпасов из резервов стран Евросоюза, а вторая - совместные закупки для дальнейшего обеспечения Украины и восполнения резервов. На первые два этапа Еврокомиссия предложила выделить по одному миллиарду евро, первый из них уже одобрен Советом ЕС.

Ожидается, что официальный вариант соглашения будет принят в работу вечером 4 мая и опубликован 5 мая, сообщили DW в Брюсселе.

Евросоюз наращивает производство боеприпасов

Ранее в тот же день, 3 мая, Европейская комиссия утвердила законодательное предложение о поддержке изготовления боеприпасов, направленное на наращивание производственных мощностей ЕС и решение проблемы нехватки боеприпасов, ракет и их компонентов.

Еврокомиссия предлагает выделить на эти цели 500 млн евро и призывает страны Евросоюза мобилизовать инвестиции в производство снарядов еще на 500 млн евро. Брюссель рассчитывает на быстрое принятие соответствующего закона Европарламентом и Советом ЕС до конца июня.

Трехэтапный план Борреля

В марте верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель представил план из трех частей. Первая: выделить 1 миллиард евро из Европейского фонда мира (ЕФМ) на восполнение национальных резервов тех стран Евросоюза, которые готовы передать Украине боеприпасы. Вторая: выработать общий скоординированный подход к закупкам артиллерийских снарядов для восполнения собственных запасов и предоставления боеприпасов Украине в среднесрочной перспективе через Европейское оборонное агентство. По мнению Борреля, коллективный подход будет способствовать снижению цен на боеприпасы и сократит сроки их доставки. На эти цели предлагается выделить еще 1 миллиард евро из ЕФМ.

Третья часть плана заключается в наращивании мощностей оборонной промышленности в странах ЕС для покрытия нужд их армий.

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