ЕС дал оценку президентским выборам в Кыргызстане

Европейский Союз в свете проблем, связанных с пандемией COVID-19, приветствовал "упорядоченные и хорошо организованные президентские выборы", прошедшие 10 января 2021 года в Кыргызстане. Об этом говорится в заявлении официального представителя Европейской службы внешних связей , опубликованном в понедельник, 11 января.
В то же время, указывается в документе, согласно данным и предварительным выводам международной миссии наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) кандидаты имели неравные возможности, были отмечены злоупотребления административным ресурсом и нарушения процедур агитации. Явка на выборах в Кыргызстане была довольно низкой.
"Кыргызские власти должны и далее совершенствовать национальное законодательство о выборах, выполняя рекомендации БДИПЧ ОБСЕ", - отмечается в заявлении. Внешнеполитическое ведомство ЕС призвало будущего президента республики работать со всеми слоями общества, укрепляя "универсальные обязательства Кыргызской Республики в отношении прав человека и основных свобод".
Отметив, что на референдуме большинство избирателей проголосовали за президентскую республику, в ЕС указали, что новая Конституция в условиях президентской системы власти должна в полной мере обеспечить соблюдение демократических принципов в соответствии с международными обязательствами. В заявлении также содержится призыв как можно быстрее провести в стране парламентские выборы.
Выборы и референдум в Кыргызстане 2021 года
10 января в Киргизии проходили досрочные выборы президента, а также референдум, на котором граждане выбирали форму правления в стране - президентскую или парламентскую. На пост главы государства претендовали 17 кандидатов. По данным ЦИК после обработки данных более чем с 98% участков, Садыр Жапаровв побеждает с 79,2% голосов. Оппоненты политика на выборах президента Кыргызстана Адахан Мадумаров и Абдиль Сегизбаев заявили о масштабных фальсификациях и непризнании результатов выборов.
За президентскую форму правления высказались более 80% граждан.
Жапаров пришел к власти в стране в октябре 2020 года после беспорядков, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.
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Автор: Наталья Позднякова