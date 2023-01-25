Энергетический кризис в Центральной Азии: виноваты холода?

Страны Центральной Азии столкнулись в январе, в самый разгар холодов, с энергетическим кризисом. Что послужило его причиной и как эксперты оценивают ситуацию сейчас?

Самые сильные за последние пятьдесят лет морозы в 20-25 градусов ниже нуля в январе 2023 года фактически обрушили коммунально-энергетические сети государств Центральной Азии. Появившиеся многочисленные проблемы показали, что привыкшие к относительно теплым зимам страны региона оказались не готовы к морозам. Хотя еще в конце ноября синоптики предупреждали о надвигающихся аномальных холодах, а правительственные чиновники повсеместно рапортовали об успешно проведенных подготовительных к зиме работах.

Ситуация в Узбекистане

Наиболее критическая ситуация сложилась в Узбекистане. С 12 января не только в областях этой страны, но и в 3-миллионном Ташкенте население осталось без отопления, газа и водоснабжения. По всей стране стали наблюдаться многочасовые веерные отключения электроэнергии.

В результате, вынужденные готовить себе еду на кострах и в печках "буржуйках" граждане Узбекистана резко политизировались. В социальных сетях стали появляться призывы к президенту страны Шавкату Мирзиёеву отправить в отставку правительство Абдуллы Арипова. Широко распространилось мнение, что подготовка к зиме была полностью провалена, а население в условиях 20-градусных морозов оказалось на грани выживания. Особенно жителей Узбекистана возмутил тот факт, что по всей стране вдруг исчез газ.

"Что с газом произошло - полная загадка. Совсем непонятно, куда его подевали, особенно учитывая тот факт, что Узбекистан почти прекратил его экспорт. Хотя еще недавно газ был главной экспортной статьей нашей страны", - заметил в беседе с DW научный руководитель ташкентского Центра экономических исследований Юлий Юсупов. По его мнению, "январский энергетический кризис" стал следствием сразу нескольких факторов. Речь идет о повсеместно изношенной инфраструктуре, отсутствии новых технологий и абсолютном нежелании реформировать систему управления, которая работает еще по советским лекалам с добавлением элементов повсеместной коррупции.

Эффект домино

Именно в дни январского энергетического кризиса в Центральной Азии стало известно, что обладая немалыми запасами природного газа, Узбекистан сам во многом зависит от его поставок из Туркменистана. После образования гидрата в оборудовании на газовом месторождении Галкыныш, официальный Ашхабад остановил экспорт природного газа в Узбекистан, 10 из 12 крупнейших тепловых электростанций вырабатывают электроэнергию за счет его сжигания. В свою очередь узбекское руководство, вопреки действующим контрактам, приняло решение о полном прекращении поставок электроэнергии в Афганистан и существенно сократило подачу газа в Кыргызстан.

Но если находящийся под властью движения "Талибан" Кабул выразил лишь свое недовольство. То власти Кыргызстана, опасаясь расширения массового недовольства своих граждан, которые в южных регионах уже стали выходить на акции протеста, вынуждены были увеличить мощность работающей на буром угле Бишкекской ТЭЦ, и начать активный сброс воды для выработки дополнительной электроэнергии на своих ГЭС. Тем не менее электроэнергии в Кыргызстане заметно не хватает, из-за чего по всей стране наблюдаются многочасовые веерные отключения, которые официально называются "регулировочными мероприятиями".

По мнению кыргызского политолога Дениса Бердакова, предпринятые официальным Бишкеком меры не решают возникшей проблемы в целом, которая носит системный характер. "Нынешний энергетический кризис, как в Кыргызстане, так и в других странах Центральной Азии, прежде всего, связан не столько с аномальными морозами, сколько с высокими темпами роста населения, резким увеличением спроса на энергетические ресурсы при фактическом отсутствии инвестиций в энергетический сектор. Это касается и гидроэнергетики, и газодобычи", - поделился своей точкой зрения с DW Денис Бердаков, подчеркнув, что Кыргызстану для обеспечения энергетической независимости требуются десятки миллиарды долларов, чтобы реализовать свои проекты по строительству на своей территории мощных ГЭС.

А поскольку Узбекистан уже объявил, что до 2025 года намерен полностью прекратить экспорт своего газа, Бердаков не исключил, что в ближайшем будущем в Кыргызстане возможно повторение событий текущего января. Выходом из возникшего положения, считает политолог из Кыргызстана, может стать существенное расширение взаимодействия между странами региона, которые будут активнее реализовывать совместные проекты.

От позитива к тревогам

Схожей точки зрения о необходимости кооперации между странами региона придерживается и политолог из Душанбе Шерали Ризоён. "Нам необходимо укреплять сотрудничество для развития своего потенциала. Нынешняя зима хорошо показала, что если мы не начнем взаимодействовать между собой, то в будущем нас ждут еще более серьезные проблемы", - заметил Ризоён в беседе с DW. При этом он подчеркнул, что, будучи представителем Таджикистана, наиболее перспективным считает совместное развитие потенциала гидроресурсов горных рек его страны.

"Таджикистан легче перенес аномальные морозы, обеспечив население электроэнергией, а значит и теплом. Это результат той политики, которая проводилась у нас последние 15 лет. Мы сумели создать внутри страны энергетическое кольцо. И поэтому Таджикистан в наиболее сложные дни помог Узбекистану поставками электроэнергии", - рассказал таджикский политолог. При этом Шерали Ризоён отметил, что позитивно оценивает большое количество выпавшего в горах снега, поскольку его таяние позволит таджикским ГЭС в этом году выработать еще больше экологически чистой электроэнергии.

Анатолий Рябцев Фото: Anatoly Weißkopf/DW

Между тем генеральный директор казахстанского исследовательского института "Казгипроводхоз" Анатолий Рябцев крайне обеспокоен увеличением сброса воды с гидроэлектростанций Кыргызстана и Таджикистана. В беседе с DW он сообщил, что в сравнении с прошлыми годами за последнюю неделю приток воды в Шардаринское водохранилище, на котором стоит одна из крупнейших в Казахстане ГЭС, увеличился почти в два раза. "Уже сегодня Шардаринское водохранилище находится на грани переполнения. И это без поступления талых вод с гор Кыргызстана и Таджикистана! В ближайшие две недели в регионе ожидается резкое потепление до плюсовых температур. Если приток воды по реке Сырдарья увеличится с нынешних 1270 кубометров в секунду до 4000 кубов, велика вероятность катастрофы. Аналогичной той, что случилась в 1969 году, когда под водой оказалось больше двадцати населенных пунктов Казахстана. В том числе и город Кызылорда", - поделился своими тревогами с DW один из крупнейших на постсоветском пространстве специалист по водно-энергетическим ресурсам.

По словам Рябцева он уже устал слышать разговоры о необходимости взаимодействия между странами региона. "Больше двадцати лет говорят, но проблемы остаются. В текущей ситуации руководители стран региона уже должны, обязаны, сидеть за столом переговоров в Ташкенте, Шымкенте или Астане - неважно где, и немедленно решить, как нам с минимальными потерями выйти из возникшего кризиса", - заявил Анатолий Рябцев, обратив внимание, что во всех странах региона износ одних только энергосетей составляет минимум 65 процентов.

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