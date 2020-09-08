Дефицит воды - угроза стабильности в Центральной Азии?

В последние дни августа в Алма-Атинской области произошло событие, которого ждали все жители сельской местности. В реках региона наконец-то появилась большая вода, а с ней - надежда на сохранение пригодных к использованию поливных земель. При этом не только селяне, но и специалисты в области использования водных ресурсов называют нынешний, 2020 год одним из худших за все годы наблюдений как на юго-востоке Казахстана, так и в Центральной Азии в целом.

Уникальное маловодье

Маловодье стало особенно заметным к концу июня. Русла таких обычно бурных рек, как Тургень, Чарын, Есик или Талгар, превратились в небольшие ручейки. Заметно обмелела и имеющая истоки в Китае главная водная артерия региона - река Или, от которой зависят и уровень воды в озере Балхаш, и заполняемость введенного в эксплуатацию в 1970 году Капчагайского водохранилища. Кстати, именно работники многочисленных зон отдыха, расположенных почти в 60 км от Алма-Аты на берегах Капчагайского водохранилища, первыми обратили внимание на "странное явление", рассказав в социальных сетях об исчезновении воды в реке и водохранилище.

Вода Капчагая ушла от берега метров на 200

"Я родился в этих местах и могу сказать, что летом, когда Китай воду на Или перекрывает, Капчагай всегда мелеет. Но, чтобы как в этот раз, такого ни разу не было! В районе зон отдыха вода ушла от берега метров на 200, ее уровень понизился точно на 2,5-3 метра", - сообщил DW Максим Васильев, катающий туристов на своем гидроцикле по водохранилищу. Из-за нынешнего снижения уровня Капчагая возле Барсучьего острова теперь, по его словам, можно увидеть верхнюю палубу затонувшего несколько лет назад теплохода, а на противоположном от города берегу - остатки строений затопленного 50 лет назад поселка Илийск.

Циклы таяния ледников

О беспрецедентном снижении уровня воды в реках и озерах региона рассказал и директор проектного института "Казгипроводхоз" Анатолий Рябцев.

Анатолий Рябцев

"Нехватка воды сегодня наблюдается по всей Центральной Азии - в бассейне реки Сырдарьи, в Чу-Таласском бассейне, в реке Или. Все реки и водоемы этих бассейнов формируются за счет таяния ледников. В этом году мы зафиксировали задержку этого процесса из-за недостаточно высоких температур на высокогорной местности. Длительное время ледники вообще не таяли. Паводок начался с опозданием на 40 дней", - рассказал в беседе с DW Анатолий Рябцев.

По его словам, такое явление циклично и никак не связано со всемирным локдауном из-за COVID-19. "С коронавирусом - это просто совпадение. Последний раз задержка таяния ледников наблюдалась в 2014 году. Но 6 лет назад ситуация была не столь критичной. Я, например, не помню, чтобы в районе трассы на Хоргос полностью пересыхала река Чилик. Поток в 300-500 литров в минуту всегда проходил. И так практически по всем речным бассейнам. Хуже всего то, что с 2014 года никто и не задумался о возможности повторения ситуации, да еще и с более негативными последствиями", - отметил директор института "Казгипроводхоз". Он сообщил также, что из-за нехватки воды на Капчагайском водохранилище качающие воду на сельскохозяйственные поля насосы оказались в воздухе и вышли из строя.

Поиски компромиссов с соседями

О небывалом ранее маловодье сообщил DW и эксперт по вопросам распределения водных ресурсов республиканского государственного предприятия "Казводхоз" Мейрам Арыстанов. "Обычно к началу июля начинается активное таяние ледников, а с ним - пополнение водохранилищ. В нашем случае речь о Бартогайском водохранилище на реке Чилик. Этот год оказался очень сложным. Из-за задержки с таянием ледников на 40 с лишним дней мы в общей сложности получили на 212 млн кубометров воды меньше среднегодовых значений", - подчеркнул казахстанский эксперт, заметив, что с нехваткой воды столкнулись и страны, в которых находятся истоки большинства рек региона - Китай, Киргизия и Таджикистан.

Вода в Алма-Ату пришла с большим опозданием

Дефицит воды побудил казахстанские власти связаться с представителями стран, находящихся в верховьях трансграничных рек, для решения вопросов о пропуске объемов воды, необходимых для нужд Казахстана. Однако добиться некоторых компромиссов удалось лишь на переговорах с Узбекистаном и Киргизией, которой Казахстан перечисляет средства на техническое содержание водохранилищ на реках Чу и Талас.

По словам Арыстанова, вопросы совместного водопользования Чу-Таласского и Сырдарьинского речных бассейнов с Киргизией и Узбекистаном решаются на основе подписанного в 1992 году соглашения между странами Центральной Азии, фактически являющегося калькой постановления Госплана СССР от 1979 года. "Договор этот хоть и устарел, но все же работает. В случае же с начавшим строительство сети ирригационных систем в верховьях реки Или Китаем ситуация сложнее. Несмотря на то, что Китай соглашается на переговоры, договориться по всем пунктам совместного использования трансграничных рек с КНР не удается с 2015 года. По ряду вопросов нет сдвигов и с 2000 года", - заметил казахстанский эксперт.

Вода, как камень преткновения

О назревшей необходимости найти компромиссы в распределении водных ресурсов говорит и Анатолий Рябцев. По его мнению, при увеличении частоты безводных лет страны, в которых находятся истоки трансграничных рек, наверняка постараются в первую очередь обеспечить водой себя, а уж потом думать о нуждах находящихся ниже по течению соседей - даже если это будет вести к возникновению конфликтной ситуации.

"Климат меняется. И то, что мы наблюдали минувшим летом, это уже не звоночки. Это колокол тревоги, сообщающий странам региона о необходимости срочно искать новые пути решения проблемы распределения водных ресурсов. Если этого не сделать, то столкновения между людьми из-за источников воды, аналогичные тем, что в конце мая наблюдались на границе Киргизии и узбекского анклава Сох, в центральноазиатском регионе могут стать постоянными", - подчеркнул в беседе с DW один из ведущих на постсоветском пространстве специалистов по вопросам распределения водных ресурсов.

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