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Экс-премьера Молдовы оправдали по делу об отмывании денег

Лиза Ламбрехт
7 мая 2024 г.

Суд полностью оправдал экс-премьера Молдовы Влада Филата по делу об отмывании денег в особо крупном размере. Прокуратура намерена обжаловать приговор.

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Экс-премьер Молдовы Влад Филат
Экс-премьер Молдовы Влад ФилатФото: AP

Бывший премьер-министр Молдовы и экс-председатель правящей Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Влад Филат полностью оправдан по делу об отмывании денег в особо крупных размерах. Такое решение во вторник, 7 мая, принял суд сектора Буюканы в Кишеневе.

Прокуратура требовала назначить бывшему главе правительства наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет, а также штрафа в размере 12,8 млн леев (свыше 670 тысяч евро). Эта сумма эквивалентна объему средств, в отмывании которых Филата обвиняли прокуроры. Однако суд эти требования отклонил и пришел к выводу, что действия экс-премьера "не соответствуют признакам преступления".

В прокуратуре заявили, что обжалуют это решение, так как, по мнению обвинения, "доказательств преступления достаточно для обвинительного приговора". Решение суда можно будет обжаловать в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней.

Дело об отмывании денег

Дело об отмывании денег в особо крупных размерах против Влада Филата было передано в суд в 2019 году. По версии антикоррупционной прокуратуры, в 2013 году Филат, занимавший тогда пост премьер-министра и председателя ЛДПМ, заключил контракт с американской пиар-компанией на оказание консультационных услуг перед выборами и выплатил ей 12,8 млн леев. Как утверждают прокуроры, за эти услуги он платил деньгами, полученными коррупционным путем. Влад Филат эти обвинения отрицает.

Дело о пассивной коррупции и заявления Илана Шора

В 2016 году Влада Филата приговорили к девяти годам тюремного заключения по другому уголовному делу - за извлечение выгоды из административного ресурса и пассивную коррупцию. В 2019 году он был досрочно освобожден.

В 2015 году Филат был задержан в зале заседаний парламента сразу после того, как депутаты проголосовали за снятие с лидера ЛДПМ депутатской неприкосновенности. Основанием для задержания стали признательные показания олигарха Илана Шора, бывшего главы админсовета крупнейшего в стране Экономического банка (Banca de economii) и супруга российской певицы Жасмин. На явке с повинной он заявил, что с 2010 по 2014 год помогал Филату получить в общей сложности 250 млн долларов, передавал ему наличные для бизнеса и на поддержку политической партии, дарил дорогие автомобили. Влад Филат совместные дела с Иланом Шором отрицал.

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