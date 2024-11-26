Экс-офицер РФ: Работа по поддержанию ЯО ведется постоянно

Дезертировавший экс-офицер РФ рассказал BBC о состоянии российского ядерного арсенала. По его словам, Россия поддерживает ЯО в полность боеспособном состоянии.

В день полномасштабного вторжения России в Украину минимум одна из баз хранения ядерного арсенала в РФ была приведена в полную боевую готовность. Об этом бывший офицер ядерных сил РФ, дезертировавший и бежавший из России, рассказал медиакорпорации BBC , опубликовавшей

материал на основе беседы с ним во вторник, 26 ноября.

"До этого у нас были только учения. Но в день начала войны оружие было полностью готово. Мы были готовы к развертыванию морских и воздушных сил и теоретически к нанесению ядерного удара", - подчеркнул он.

Президент РФ Владимир Путин 27 февраля 2022 года приказал перевести силы сдерживания России в особый режим боевого дежурства.

По утверждению собеседника BBC, в первый день войны на его базе была объявлена боевая тревога, а его подразделение - "закрыто внутри базы". Режим повышенной готовности был отменен через две-три недели, рассказал он.

"Работа по поддержанию ядерного оружия ведется постоянно"

Источник британской корпорации, по его собственным словам, входил в состав сил быстрого реагирования. От опроверг утверждения, что ядерное оружие (ЯО) еще советского производства в РФ может быть небоеспособно.

"В некоторых регионах могут быть какие-то устаревшие виды оружия, но страна имеет огромный ядерный арсенал, огромное количество боеголовок, включая постоянное боевое патрулирование на суше, на море и в воздухе, - подчеркнул он. - Работа по поддержанию ядерного оружия ведется постоянно, она не прекращается ни на минуту".

Бежал из РФ с помощью организации "Идите лесом"

По его утверждению, после начала войны он отказался распространять среди бойцов пропаганду о том, что "украинское мирное население - это комбатанты", был переведен в регулярную штурмовую бригаду, перед отправкой на фронт написал заявление об отказе от участия в войне и стал фигурантом уголовного дела.

Из РФ он бежал с помощью волонтерской организации "Идите лесом" и сейчас помогает другим солдатам покинуть страну. "Я понимаю, что чем больше я это делаю, тем выше вероятность того, что меня попытаются убить", - добавил собеседник издания.

По данным Федерации американских ученых, в арсенале РФ - около 4380 ядерных боеголовок, из них 1700 развернуты. Примерно такой же запас - у стран - членов НАТО.

Обновления в ядерную доктрину РФ

Указ Путина "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" был опубликован на официальном портале правовых актов РФ 19 ноября 2024 года. В обновленной доктрине указано, что Москва "будет рассматривать" возможность ядерного ответа при "достоверной информации о старте в сторону страны самолетов стратегической и тактической авиации, крылатых ракет, беспилотников, гиперзвуковых и других летательных аппаратов". В документе также оговорено, что Россия может применить ядерное оружие в случае агрессии против Беларуси как участника Союзного государства.

Кроме того, согласно доктрине, ядерное оружие может быть применено Россией, если возникнет "критическая угроза суверенитету РФ и обычным оружием".

Некоторые СМИ отмечали, что обновленная ядерная доктрина РФ была обнародована вскоре после появления 17 ноября в газете The New York Times информации о том, что Украина получила от США разрешение бить предоставленным ими ракетами ATACMS по территории России.