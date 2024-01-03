Экс-главу пыточной тюрьмы в Донецке приговорили к 15 годам

Дениса Куликовского суд в Киеве признал виновным по статьям о терроризме, совершении преступления группой лиц по сговору и о нарушении законов и обычаев войны.

Экс-начальник донецкой тюрьмы "Изоляция" Денис Куликовский, по прозвищу Палыч, был приговорен Шевченковским районным судом Киева к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Об этом в среду, 3 января, сообщило украинское онлайн-издание "Суспiльне" со ссылкой на своего корреспондента в зале суда.

Указывается, что суд признал Куликовского виновным по уголовным статьям о теракте, совершении преступления группой лиц по предварительному сговору и о нарушении законов и обычаев войны. В то же время его вину по статье о торговле людьми сочли недоказанной.

Бывший заключенный тюрьмы "Изоляция" - журналист Станислав Асеев Фото: Beata Zawrzel/NurPhotopicture alliance

Одним из заключенных тюрьмы "Изоляция" был блогер и журналист Станислав Асеев. В эфире канала "Украина 24" он рассказал, что заключенные подвергались в тюрьме пыткам, жестокому избиению и даже насилию - со стороны самого Куликовского в частности. По словам Асеева, крики пострадавших тогдашний начальник тюрьмы приказывал заглушать советскими песнями, которые пели сами заключенные.

Правозащитница Александра Матвийчук, комментируя приговор, выразила удивление, что обвинение запросило для Куликовского 15 лет тюрьмы. По ее мнению, справедливым наказанием для него стало бы пожизненное заключение.

Что известно о Денисе Куликовском и тюрьме "Изоляция"

Денис Куликовский был задержан СБУ в 2021 году. Ему было предъявлено обвинение в личном участии в пытках над украинскими военнопленными и гражданскими лицами в незаконно действующей тюрьме "Изоляция" в Донецке. Как пишет "Суспiльне", свое участие в пытках и допросах людей в "Изоляции" Денис Куликовский подтвердил во время допроса, видеозапись которого опубликовали вскоре после его задержания.

Расследование дела завершили в июне 2022 года, после чего материалы передали в суд. Заседания по этому делу проходили в закрытом формате, журналисты не могли попасть на них.

"Изоляция" - тюрьма, созданная пророссийскими "властями" в Донецке после оккупации города в 2014 году. Это территория бывшего завода изоляционных материалов, до российского вторжения здесь работало художественное пространство "Изоляция". Тюрьма имеет статус секретной. Денис Куликовский возглавлял ее с 2015 по 2018 годы.

Как напоминает "Радио Свобода" , в эту тюрьму не допускали независимых наблюдателей, представителей Красного Креста и правозащитных групп. По данным МВД Украины, от рук тех, кто похищал, содержал и пытал людей в "Изоляции", пострадали не менее 3500 человек.

Пророссийские "власти" в так называемой "ДНР" считаются в Украине террористической организацией.

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