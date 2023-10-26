Фонд Клуни обратился к ФРГ из-за преступлений РФ в Украине

Фонд Клуни за справедливость (The Clooney Foundation for Justice, CFJ), основанный Амаль и Джорджем Клуни, обратился в Федеральную прокуратуру Германии с просьбой провести расследование по трем эпизодам предполагаемых военных преступлений, совершенных российскими военными в Украине. Об этом сообщила пресс-служба CFJ в четверг, 26 октября.

Как отмечается в сообщении, заявления поданы в Германии, поскольку в немецком законодательстве закреплен принцип универсальной юрисдикции, позволяющий правоохранительным органам страны начать уголовное расследование по факту преступлений, совершенных за пределами Германии вне зависимости от гражданства подозреваемых или потерпевших или наличия у кого-либо из них связей с Германией.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 г. команда международных юристов и следователей, работающих в рамках инициативы CFJ Docket, собирает доказательства и готовит материалы, подробно описывающие нарушения, совершенные российскими войсками на украинской территории. "Docket собирает доказательства преступлений, инициирует судебное преследование лиц, совершивших военные преступления и массовые зверства, и представляет интересы пострадавших в их стремлении к справедливости", - указали в CFJ.

Все три дела касаются российских командиров высшего и среднего звена, которых The Docket определил в качестве вероятных подозреваемых. "Наша команда потратила полтора года на то, чтобы опросить свидетелей, провести полевые работы, проанализировать документы, изучить спутниковые снимки, принять решение о наилучшем юридическом подходе и подготовить к процессу выживших и семьи жертв", - говорит Аня Нейстат, директор по правовым вопросам The Docket. Все иски сопровождаются подробным анализом соответствующих норм международного и немецкого права. Аналогичные досье переданы в офис прокурора Международного уголовного суда (МУС) для поддержки усилий МУС по привлечению высшего руководства России к ответственности за преступления, совершенные на Украине.

Неизбирательные удары, пытки, казни, сексуальное насилие

Первое дело касается неизбирательной ракетной атаки на курорт в Одесской области, удар по которому летом 2022 года был нанесен сверхзвуковыми ракетами Х-22. Х-22 являются одними из наименее точных и наиболее разрушительных в арсенале российского оружия. В результате удара погибли 22 мирных жителя и еще 40 получили тяжелые ранения. The Docket представляет интересы 11 семей жертв и пострадавших.

По второму делу проходят командиры российских сухопутных войск, которые незаконно задержали, пытали и казнили четырех человек в Харьковской области во время оккупации этой территории с марта по сентябрь 2022 года. The Docket представляет интересы семей трех из четырех жертв. Данная жалоба подана совместно с Truth Hounds, ведущей украинской правозащитной организацией, с которой The Docket сотрудничает с самого начала своей работы в Украине.

Подозреваемыми по третьему делу стали командиры российских подразделений, причастные к целому ряду преступлений, включая казни, пытки, сексуальное насилие, мародерство и другие нарушения, совершенные во время оккупации Киевской области в марте 2022 года. The Docket представляет интересы человека, пережившего пытки, и семьи мужчины, убитого российскими войсками во время оккупации. "Мы считаем, что, открыв это производство, Германия может внести существенный вклад в усилия по обеспечению справедливости для всех выживших украинцев", - уверена Марина Слободянюк, руководитель отдела расследований Truth Hounds.

В Германии интересы пострадавших и их семей будут представлять известный немецкий адвокат Натали фон Вистингхаузен (Natalie von Wistinghausen), а также юристы The Docket.

Если немецкие власти сочтут представленные доказательства против конкретных виновных убедительными, они могут начать уголовное расследование и выдать ордера на арест подозреваемых, что позволит арестовать их, экстрадировать и привлечь к ответственности. Ордера на арест могут быть исполнены в странах за пределами Германии через системы Европола и Интерпола. МУС также может выдавать ордера на арест основных подозреваемых.

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