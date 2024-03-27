Экс-мундепа Штейн в РФ заочно приговорили к 6 годам колонии

Приговор участнице группы Pussy Riot Штейн вынесен по статье о "фейках" о ВС РФ. Поводом стал ее твит с комментарием видео, изображавшего, предположительно, как украинцы стреляют по ногам россиянам.

Бывшего муниципального депутата, участницу панк-группы Pussy Riot Люсю Штейн Басманный районный суд Москвы в среду, 27 марта, заочно приговорил к шести годам колонии общего режима по делу о "фейках" о российской армии.

Кроме того, ей на три с половиной года запретили заниматься администрированием сайтов. Как передает онлайн-издание "Медиазона" , с учетом предыдущего приговора Штейн по "санитарному" делу суммарный срок наказания составил 6 лет и 15 дней лишения свободы.

Преследование Люси Штейн в РФ

Люсю Штейн признали виновной в распространении "фейков" о ВС РФ по мотивам политической ненависти. Прокурор добивался для нее 8,5 лет колонии общего режима. Поводом для возбуждения уголовного дела стал твит, опубликованный экс-мундепом 27 марта 2022 года. Комментируя видео, изображающее, предположительно, как украинские военные стреляют по ногам пленным россиянам, Штейн написала следующее: "Чуваки пришли бомбить чужие города и убивать людей, им в ответ ножки подстрелили, таких пыток боялись даже чеченцы".

Изначально эти слова были расценены как "оправдание применения пыток", однако после лингвистической экспертизы твит классифицировали как содержащий утверждение о фактах совершения военных преступлений. В ноябре 2023 года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Люсю Штейн.

"Санитарное дело"

В августе 2021 года Преображенский суд Москвы назначил активистке год ограничения свободы по так называемому "санитарному делу". Речь идет о деле, которое российские власти завели после прошедших в январе того же года акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного по возвращении в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления боевым веществом семейства "Новичок".

В конце июня 2022 года Пресненский суд Москвы заменил Люсе Штейн наказание в виде ограничения свободы по "санитарному делу" на реальный срок. Часть неотбытого наказания заменили при этом лишением свободы сроком на 31 день, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Этот приговор был также вынесен заочно. Весной 2022 года на фоне войны России против Украины Люся Штейн опубликовала в Twitter (сейчас - соцсеть X) видеозапись, на которой она разрезает браслет слежения на щиколотке и сообщает, что покидает Россию. В середине мая 2022 года МВД РФ объявило Штейн в розыск.

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