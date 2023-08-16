Бывший министр из Коми бежал в США после получения повестки

Бывший министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми Денис Шаронов после получения повестки в октябре 2022 года уехал в США и запросил там политическое убежище. Об этом во вторник, 15 августа, сообщил новостной сайт RTVI, журналисты которого опознали бывшего политика на видеоролике, опубликованном на YouTube-канале "Новые американцы", и поговорили с Шароновым.

В ролике под названием "Был министром в России, стал дальнобойщиком в США" имя и фамилия экс-министра не названы, однако журналисты с помощью сервисов распознавания лиц выяснили, что человек на видео - Шаронов. Позже бывший чиновник подтвердил RTVI, что на видео действительно он.

Шаронов утверждает, что дважды подвергался уголовному преследованию в России, но оба раза был оправдан судом и реабилитирован. По его словам, с поста министра сельского хозяйства Республики Коми он был уволен в январе 2022 года из-за затяжного конфликта с главой региона Владимиром Уйбой. Полученную осенью повестку Шаронов также связывает со своей прежней работой.

Эмиграция в США и работа дальнобойщиком

"Я стал получать сигналы, что мне небезопасно оставаться в России, а когда в октябре 2022-го пришли из военкомата вручить повестку по моему адресу регистрации, мне уже ничего не оставалось делать. Хотя я по возрасту, в принципе, не то чтобы подходил. Я понял, что это сигнал из республики, где я работал. И это просто способ избавиться от неугодных людей. Мне повезло в предыдущих двух преследованиях, но в этот раз я понимал, что мне не отбиться. Мне ничего не оставалось делать, как покинуть страну", - рассказал он.

Сейчас бывший министр работает в США дальнобойщиком и добивается получения политического убежища. "Понятно, что та работа, которой я сейчас занимаюсь - дальнобойщик на бокс-траке, - это работа не вечная. Но работу надо с чего-то начинать, а профессия дальнобойщика в США - одна из самых распространенных", - поделился Шаронов, добавив, что дальнейшее будет зависеть от того, как будет проходить процесс его легализации.

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