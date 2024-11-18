Экс-главу Сахаровского центра заочно приговорили к 8 годам

Суд в Нижнем Новгороде признал виновным в "фейках" о ВС РФ правозащитника Сергея Лукашевского, покинувшего Россию после начала войны в Украине.

Московский районный суд Нижнего Новгорода вынес заочный приговор по делу бывшего директора Сахаровского центра Сергея Лукашевского. В понедельник, 18 ноября, он признал 48-летнего правозащитника и историка виновным в распространении "фейков" о российской армии по мотивам политической ненависти и приговорил к восьми годам колонии общего режима.

Кроме того, Лукашевскому на один год запретили администрировать интернет-ресурсы. Сторона обвинения требовала назначить Лукашевскому наказание в виде восьми с половиной лет заключения.

Как отмечает "Медиазона", донос на правозащитника написал нижегородский студент - активист патриотической организации. Еще одна студентка ННГУ стала свидетельницей обвинения.

Дело за антивоенные посты в соцсетях

О начале слушаний по делу Лукашевского стало известно в начале мая. Сам правозащитник указывал, что поводом для возбуждения дела стали несколько постов в соцсетях. "В одном я написал, что российские войска совершают преступления в ходе войны. Буквально так, без подробностей. В другом, что репортажи из Бучи ужасны. Тоже буквально так, без подробностей. И так далее", - рассказал Лукашевский, покинувший РФ после начала российского полномасштабного вторжения в Украину.

Правозащитник отметил, что дело на него было заведено в марте прошлого года, когда он еще был директором Сахаровского центра. В августе 2023 года Мосгорсуд ликвидировал Сахаровский центр по иску Минюста РФ. В настоящее время Лукашевский является главным редактором "Радио Сахаров".