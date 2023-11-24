Директор Сахаровского центра удостоен немецкой премии

Директор ликвидированного в РФ Сахаровского центра Сергей Лукашевский стал лауреатом премии в области защиты прав человека, ежегодно вручаемой концертным комплексом Тонхалле (Tonhalle) в Дюссельдорфе. Об этом сообщается на сайте концертного зала в пятницу, 24 ноября.

Лукашевский, который живет в Берлине, удостоен премии 2024 года как "важный голос российских интеллектуалов и военных критиков за рубежом", объявили организаторы премии. "Мы чествуем человека, который был привержен правам человека и гражданина практически всю свою профессиональную жизнь, даже несмотря на то, что ему пришлось терпеть многочисленные неудачи в своей работе", - заявил главный дирижер Дюссельдорфского симфонического оркестра и инициатор премии Адам Фишер (Adam Fischer).

Тонхалле в Дюссельдорфе Фото: picture alliance/dpa/H. Ossinger

Премия Концертного комплекса Тонхалле в области прав человека в размере 10 тысяч евро будет вручена на концерте 28 января 2024 года. В прошлые годы ее обладателями становились иранская писательница и активистка Саназ Азимипур, турецкий активист Осман Кавала и организация "Врачи без границ".

Ликвидация Сахаровского центра в Москве

Музей и общественный центр имени Андрея Сахарова (с 2012 года - Сахаровский центр) был учрежден в 1990 году с целью сохранения наследия правозащитника, диссидента и ученого-физика Андрея Сахарова по инициативе его вдовы Елены Боннэр, друзей и коллег.

В декабре 2014 года Минюст РФ включил Сахаровский центр в реестр "НКО-иноагентов". В январе 2023 года Генпрокуратура РФ объявила "нежелательной" американскую неправительственную организацию Фонд Андрея Сахарова (The Andrei Sakharov Foundation), а Сахаровский центр получил уведомление о выселении из всех помещений в Москве.

В августе Московский городской суд принял решение о ликвидации Сахаровского центра по иску Минюста. Формальной причиной ведомство назвало публикации материалов без плашки "иностранного агента" и проведение мероприятий за пределами региона регистрации - Москвы. По словам Лукашевского, с начала войны, Кремль поставил перед собой задачу "уничтожения всех институтов гражданского общества в России", выступающих против, в том числе и Сахаровского центра.

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