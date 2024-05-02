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В РФ судят экс-главу Сахаровского центра Сергея Лукашевского

Сергей Ромашенко
2 мая 2024 г.

Бывший глава Сахаровского центра обвиняется в распространении "фейков" о российской армии по мотивам политической ненависти. Суд над Лукашевским проходит в заочном режиме.

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Сергей Лукашевский в Берлине, август 2022
Сергей Лукашевский в Берлине, август 2022Фото: DW

Суд в Нижнем Новгороде приступил к заочному слушанию дела бывшего главы Сахаровского центра Сергея Лукашевского. Его обвиняют в распространении "фейков" о российской армии по мотивам политической ненависти. На карточку дела в четверг, 2 мая, обратило внимание правозащитное интернет-издание "Медиазона", ранее о нем известно не было.

По словам самого Лукашевского, поводом для возбуждения дела стали четыре его поста в Facebook. "В одном я написал, что российские войска совершают преступления в ходе войны. Буквально так, без подробностей. В другом, что репортажи из Бучи ужасны. Тоже буквально так, без подробностей. И так далее", - рассказал Лукашевский.

Иск Минюста РФ

Правозащитник отметил, что дело на него было заведено в марте прошлого года, когда он еще был директором Сахаровского центра. В августе 2023 года Мосгорсуд ликвидировал Сахаровский центр по иску Минюста РФ. В настоящее время Лукашевский является главным редактором "Радио Сахаров" и находится за пределами России.

Суды в России признают "фейками" сообщения о войне в Украине, не совпадающие с версией Минобороны РФ. По подсчетам независимого правозащитного медиапроекта "ОВД-Инфо", по статье о "фейках" преследуют не менее 287 человек.

 

 

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