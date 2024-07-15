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Суд заочно вынес Маше Гессен приговор по делу о "фейках"

Алексей Волошинов
15 июля 2024 г.

Журналиста приговорили к восьми годам по статье о "фейках" про армию РФ из-за интервью Юрию Дудю, где шла речь о преступлениях российской армии в Буче.

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Журналист Маша Гессен (фото из архива)
Маша Гессен (фото из архива)Фото: STAR-MEDIA/IMAGO

Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам колонии общего режима журналиста Машу Гессен по делу о "фейках" про армию РФ. Об этом со ссылкой на решение суда сообщил корреспондент РИА "Новости" в понедельник, 15 июля.

Как пишет Telegram-канал "Сетевые Свободы", на Гессен, согласно решению суда, также наложен запрет на администрирование интернет-ресурсов на четыре года.

Дело против Маши Гессен

О возбуждении уголовного дела против Маши Гессен по статье о "фейках" про российскую армию (пункт "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) стало известно в ноябре 2023 года. Причиной для начала расследования стало интервью Гессен журналисту Юрию Дудю, вышедшее в сентябре 2022 года, в котором, в числе прочего, обсуждались преступления российских военных в украинской Буче.

С 2013 года Маша Гессен живет в США и работает в газете The New York Times. Уехать Гессен пришлось из-за принятия в России "закона Димы Яковлева" и ужесточающейся риторики российской власти против представителей ЛГБТ-сообщества.

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