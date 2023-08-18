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В России ликвидировали Сахаровский центр

Ольга Лебедева
10 мин. назад

Мосгорсуд удовлетворил иск министерства юстиции РФ о ликвидации Центра Андрея Сахарова. Организация будет исключена из государственного реестра юридических лиц.

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Фотография Андрея Сахарова
Фотография Андрея Сахарова в Сахаровском центреФото: Hanna Wagner/dpa/picture alliance

Московский городской суд ликвидировал Сахаровский центр, удовлетворив соответствующий административный иск столичного управления министерства юстиции РФ. Существовавший с 1990 года Центр Андрея Сахарова будет исключен из государственного реестра юридических лиц. Такое решение в пятницу, 18 августа, принял судья Вячеслав Полыга, сообщает BFM со ссылкой на своего корреспондента.

В исковом заявлении указывалось, что в ходе проверки деятельности НКО выявлены "систематические грубые и неустранимые нарушения закона". Среди прочего Минюст указал на нарушение принципа территориальной сферы деятельности при проведении передвижной выставки "Андрей Сахаров - человек-эпоха" в регионах, где у Сахаровского центра не было отделений. Кроме того, Сахаровский центр, признанный российскими властями "иностранным агентом", размещал на сайте видеоматериалы без соответствующей маркировки, за что неоднократно был привлечен к административной ответственности, отмечается далее. Ведомство также обнаружило нарушения в учредительных документах организации.

Сотрудники Сахаровского центра не признали совершение нарушений и просили суд отклонить иск Минюста.

Сахаровский центр учрежден в 1990 году

Музей и общественный центр имени Андрея Сахарова (с 2012 года - Сахаровский центр) был учрежден в 1990 году с целью сохранения наследия правозащитника, диссидента и ученого-физика Андрея Сахарова по инициативе его вдовы Елены Боннэр, друзей и коллег.

В декабре 2014 года Минюст РФ включил Сахаровский центр в реестр "НКО-иноагентов". В ведомстве тогда утверждали, что факт соответствия признакам "НКО-иноагента" был установлен в ходе двух проверок. В самом центре заявляли, что плановая проверка Минюста никаких нарушений не выявила. В январе 2023 года Генпрокуратура РФ объявила "нежелательной" американскую неправительственную организацию Фонд Андрея Сахарова (The Andrei Sakharov Foundation), а Сахаровский центр получил уведомление о выселении из всех помещений в Москве.

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