Экс-глава спецслужбы Дик Схоф - новый премьер Нидерландов

Четыре партии, сформировавшие правящую коалицию в Нидерландах, определились с кандидатурой премьера. Им стал генсек министерства юстиции и безопасности.

Дик Схоф, занимавший до сих пор должность генсека министерства юстиции и безопасности Нидерландов, а ранее возглавлявший разведслужбу AIVD в королевстве, стал новым премьер-министром страны, сообщает нидерландский телеканал NOS на своем сайте вечером во вторник, 28 мая.

Ранее, в середине мая, стало известно, что четыре партии правого толка в Нидерландах смогли сформировать правящую коалицию. Теперь эти политические силы поручили Схофу сформировать кабинет министров.

Дик Схоф о своих задачах в качестве премьера Нидерландов

На пресс-конференции 28 мая Дик Схоф заявил, что собирается стать "премьер-министром для всех нидерландцев". Он добавил, что намерен "серьезно относиться" к проблемам людей и искать пути их решения.

Как именно он собирается это делать, Схоф пока говорить не стал, отмечает NOS. "Мой план для Нидерландов - это то, что согласовали главы фракций (правящих "Партии свободы" (PVV), Народной партии за свободу и демократию (VVD), Фермерско-гражданского движения и партии "Новый общественный договор". - Ред.)", - цитирует нового главу правительства телеканал.

Указывается, что Схоф теперь должен выбрать министров и статс-секретарей. После этого парламент королевства должен будет провести слушания по выдвинутым кандидатурам. Планируется, что новый кабинет приступит к исполнению своих обязанностей к 26 июня.

"В настоящее время 67-летний Схоф является самым высокопоставленным чиновником в министерстве юстиции и безопасности, - напоминает NOS. - До этого он возглавлял разведывательную службу AIVD, был национальным координатором по борьбе с терроризмом и вопросам безопасности (NCTV) и директором Службы иммиграции и натурализации (IND)".

Политик был членом Партии труда, но вышел из нее в 2021 году, поскольку "больше не чувствовал себя связанным с ней".

Решение Марка Рютте об отставке кабмина

В июле 2023 года тогдашний премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подал заявление об отставке кабинета министров, что привело к досрочным выборам. Причиной отставки послужило предложение Рютте ужесточить миграционную политику страны, которое не поддержали две из четырех партий - участниц правительственной коалиции.

Внеочередные парламентские выборы в Нидерландах прошли 22 ноября 2023 года и завершились уверенной победой правых популистов, которые получили 37 из 150 мест.

Первая попытка Вилдерса создать коалицию провалилась из-за отставки переговорщика PVV. В марте стороны договорились, что примерно половину членов нового кабинета составят люди, не связанные с политикой, но являющиеся экспертами по тому или иному вопросу.