Нидерланды откажутся от участия в миграционной политике ЕС

Новое правительство Нидерландов намерено значительно ужесточить политику предоставления убежища. В опубликованном в четверг, 16 мая, коалиционном соглашении указывается, что целью кабинета министров будет создание "самого строгого режима предоставления убежища за всю историю". Речь идет об ужесточении пограничного контроля и более строгих правилах для соискателей убежища.

При этом новая коалиция, которую сформируют четыре партии правого толка во главе с ультраправой "Партией свободы" (PVV) Герта Вилдерса, намерена попытаться обойти иммиграционные правила ЕС. "Положение о выходе из европейской политики по предоставлению убежища и в отношении мигрантов будет как можно скорее представлено Европейской комиссии", - отмечается далее в документе.

Ужесточение трудовой и студенческой иммиграции

Одновременно новое правительство намерено сократить трудовую иммиграцию и усложнить допуск иностранных студентов к обучению в нидерландских вузах.

Одновременно в соглашении подчеркивается, что Нидерланды по-прежнему будут являться "конструктивным партнером" в рамках ЕС. Кроме того, в документе указывается, что новое правительство продолжит поддерживать Украину "в политическом, военном, финансовом и моральном плане".

Накануне Вилдерс сообщил о договоренности четырех партий сформировать правительственную коалицию. Помимо PVV, в нее вошли правоцентристские Народная партия за свободу и демократию (VVD), Фермерско-гражданское движение и партия "Новый общественный договор". Коалиции принадлежат 88 из 150 мест в парламенте. При этом пока неясно, кто станет новым премьер-министром. Вилдерс воздержался от этого поста, поскольку другие партии отказывались вступать в коалицию с ультраправыми под его руководством.

Внеочередные выборы в Нидерландах

В июле 2023 года премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подал заявление об отставке кабинета министров, что привело к назначению досрочных выборов. Причиной отставки послужило предложение Рютте ужесточить миграционную политику страны, которое не поддержали две из четырех партий - участниц правительственной коалиции Нидерландов.

Внеочередные парламентские выборы в королевстве состоялись 22 ноября 2023 года и завершились уверенной победой правых популистов, которые получили 37 из 150 мест. Однако первая попытка Вилдерса создать коалицию провалилась из-за отставки переговорщика PVV. В марте стороны договорились, что около половины членов нового кабинета составят люди, не связанные с политикой, но являющиеся экспертами по тому или иному вопросу.

ЕС ужесточает миграционные правила

Между тем, 15 мая ЕС окончательно утвердил обширную реформу миграционного законодательства, ужесточающую правила для мигрантов из относительно безопасных стран. Она должна ограничить нелегальную иммиграцию в ЕС и ослабить нагрузку на Италию, Грецию и другие страны, в которые направляется основной поток нелегальной миграции.