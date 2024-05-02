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Экс-глава МВД Казахстана Тургумбаев арестован на два месяца

Евгений Жуков
2 мая 2024 г.

Задержанный в связи с расследованием беспорядков 2022 года экс-министр внутренних дел Казахстана помещен под стражу на два месяца. Ерлана Тургумбаева подозревают в превышении власти и должностных полномочий.

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Бывший глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев
Бывший глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев (фото из архива)Фото: AA/picture alliance

На следующий день после задержания бывшего министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева он был арестован решением суда. В сообщении Генпрокуратуры республики, опубликованном в четверг, 2 мая, указывается, что 30 апреля специализированный следственный суд Астаны санкционировал меру пресечения экс-министра в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

В пресс-релизе отмечается, что прочая информация по поводу ареста Тургумбаева не раскрывается согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, в которой говорится о недопустимости разглашения данных досудебного расследования.

Ерлан Тургумбаев был задержан 29 апреля в рамках расследования уголовных дел, связанных с протестами, вспыхнувшими в Казахстане в январе 2022 года. Генпрокуратура сообщила тогда, что Тургумбаева подозревают в превышении власти и должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия. Другие данные расследования ведомство разглашать не стало, сославшись на то, что "в уголовном деле имеются сведения, составляющие государственные секреты".

Тургумбаев возглавлял МВД Казахстана с февраля 2019 года и был уволен вскоре после январских беспорядков - 25 февраля 2022 года. Затем около полугода, до 17 августа 2022 года, он числился советником президента Касым-Жомарта Токаева, а с 2013 года - советником Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС).

Протесты в Казахстане в январе 2022 года

В начале 2022 года в городе Жанаозен на юго-западе Казахстана начались митинги против повышения цен на газ. Вскоре выступления переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. В некоторых регионах в ночь на 5 января начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. Сильнее других пострадал самый крупный город Казахстана - Алматы.

По данным властей, в ходе беспорядков погибли 225 человек, в том числе 19 представителей правоохранительных органов, пострадали более 4500 человек. Только в бывшей столице в связи с протестами и беспорядками были задержаны более 2700 человек. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку и ввел в стране чрезвычайное положение. 6 января в Казахстан по его просьбе прибыл вооруженный контингент для помощи "в преодолении террористической угрозы". Подразделения сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) покинули Казахстан в середине января 2022 года.

В связи с беспорядками экс-министр обороны Казахстана Мурат Бектанов был осужден на 12 лет лишения свободы, а бывший глава Комитета национальной безопасности (КНБ) Карим Масимов - на 18 лет.

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