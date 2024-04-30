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ПолитикаКазахстан

В Казахстане по протестам 2022 года задержан экс-глава МВД

Александра Иванова
30 апреля 2024 г.

Бывшего министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева подозревают в превышении власти и должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия.

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Бывший глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев
Бывший глава МВД Казахстана Ерлан ТургумбаевФото: AA/picture alliance

В Казахстане задержан бывший министр внутренних дел страны Ерлан Тургумбаев. Об этом сообщает утром во вторник, 30 апреля, пресс-служба Генпрокуратуры РК с указанием, что задержание было проведено 29 апреля в рамках "расследования уголовных дел, связанных с январскими событиями 2022 года".

Поясняется, что Тургумбаева подозревают в превышении власти и должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия. Другие данные досудебного расследования прокуратура разглашать не стала, сославшись на то, что "в уголовном деле имеются сведения, составляющие государственные секреты".

Протесты в Казахстане в январе 2022 года

В начале 2022 года в городе Жанаозен на юго-западе Казахстана начались митинги против повышения цен на газ. Акции против повышения цен на голубое топливо прошли также в нескольких селах Мангистауской области, к которой относится и Жанаозен.

Вскоре выступления переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. В некоторых регионах в ночь на 5 января начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. Сильнее других пострадал самый крупный город Казахстана - Алматы.

По данным властей, в ходе беспорядков погибли 225 человек, в том числе 19 представителей правоохранительных органов, пострадали более 4500 человек. Только в бывшей столице в связи с протестами и беспорядками были задержаны более 2700 человек. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку и ввел в стране чрезвычайное положение. 6 января в Казахстан по его просьбе прибыл вооруженный контингент для помощи "в преодолении террористической угрозы". В середине января подразделения сил Организации Договора о коллективной безопасности покинули Казахстан.

Приговор экс-министру обороны Казахстана Мурату Бектанову

В марте 2023 года в Казахстане был вынесен обвинительный приговор в отношении экс-министра обороны Мурата Бектанова по делу о кровопролитных беспорядках в январе 2022 года. Он был признан виновным в превышении власти в боевой обстановке и приговорен к 12 годам лишения свободы.

Еще 19 января 2022 года Бектанов был освобожден с должности, а спустя месяц - помещен в изолятор временного содержания по подозрению в бездействии во время беспорядков.

Приговор экс-главе КНБ Казахстана Кариму Масимову

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны 24 апреля 2023 года приговорил бывшего председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карима Масимова к 18 годам лишения свободы.

Масимова признали виновным в государственной измене, насильственном захвате власти и превышении должностных полномочий. По решению суда у чиновника также конфисковали имущество и пожизненно лишили права занимать должности на госслужбе. Дело рассматривалось под грифом "совершенно секретно".

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