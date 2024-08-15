Экоактивисты в Германии нарушили работу ряда аэропортов

Члены радикального экодвижения "Последнее поколение" проводят акции протеста в аэропортах Берлин-Бранденбург, Кельн-Бонн, а также в воздушных гаванях Штутгарта и Нюрнберга. Как сообщили власти в четверг, 15 августа, воздушное движение нарушено в результате действий восьми активистов в оранжевых жилетах.

Выполнение рейсов в аэропорту Кельн-Бонн приостановлено из-за полицейской операции, уточнили в воздушной гавани. По данным полиции, двое активистов приклеили себя к взлетно-посадочной полосе. По всей видимости, они проникли на ее территорию через дыру в ограждении, предполагают правоохранители.

"Сейчас речь идет о миллиардах человеческих жизней. Климатический коллапс уже стал реальностью для многих", - заявили в экодвижении. "Мы пока еще в привилегированном положении и можем что-то с этим сделать. Пожалуйста, присоединяйтесь к (акции. - Ред.) OIL KILLS!", - написали они. Полиция проводит задержания.

Обыски у активистов экодвижения

Ранее, 8 августа, по восьми адресам в пяти городах ФРГ прошли обыски у активистов "Последнего поколения". По словам представителей группы, действия полиции были связаны с акциями "Oil kills" ("Нефть убивает"), в ходе которых члены движения парализовали в конце июля работу ряда крупных аэропортов в Германии.

Как уточнили активисты, обыски состоялись в Берлине, Фрайбурге, Халле, Лейпциге и Мангейме, были взяты пробы ДНК.

Ранее австрийское отделение группы заявило, что прекращает протестную деятельность.