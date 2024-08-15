  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ОбществоГермания

Экоактивисты в Германии нарушили работу ряда аэропортов

Екатерина Венкина
15 августа 2024 г.

"Последнее поколение" проводит акции протеста в аэропортах Берлин-Бранденбург, Штутгарт, Нюрнберг и Кельн-Бонн.

https://p.dw.com/p/4jU3u
Полиция и пожарные в аэропорту Штутгарта (15 августа)
Полиция и пожарные в аэропорту Штутгарта (15 августа)Фото: Marius Bulling/dpa/picture alliance

Члены радикального экодвижения "Последнее поколение" проводят акции протеста в аэропортах Берлин-Бранденбург, Кельн-Бонн, а также в воздушных гаванях Штутгарта и Нюрнберга. Как сообщили власти в четверг, 15 августа, воздушное движение нарушено в результате действий восьми активистов в оранжевых жилетах.

Выполнение рейсов в аэропорту Кельн-Бонн приостановлено из-за полицейской операции, уточнили в воздушной гавани. По данным полиции, двое активистов приклеили себя к взлетно-посадочной полосе. По всей видимости, они проникли на ее территорию через дыру в ограждении, предполагают правоохранители.

"Сейчас речь идет о миллиардах человеческих жизней. Климатический коллапс уже стал реальностью для многих", - заявили в экодвижении. "Мы пока еще в привилегированном положении и можем что-то с этим сделать. Пожалуйста, присоединяйтесь к (акции. - Ред.) OIL KILLS!", - написали они. Полиция проводит задержания.

Обыски у активистов экодвижения

Ранее, 8 августа, по восьми адресам в пяти городах ФРГ прошли обыски у активистов "Последнего поколения". По словам представителей группы, действия полиции были связаны с акциями "Oil kills" ("Нефть убивает"), в ходе которых члены движения парализовали в конце июля работу ряда крупных аэропортов в Германии.

Как уточнили активисты, обыски состоялись в Берлине, Фрайбурге, Халле, Лейпциге и Мангейме, были взяты пробы ДНК.

Ранее австрийское отделение группы заявило, что прекращает протестную деятельность.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Экоактивисты "Последнего поколения" на акции протеста в Берлине

Экоактивисты в Германии и их радикальные акции - в фотографиях

Экоактивисты в Германии и их радикальные акции - в фотографиях

Экоактивистов из группировки "Последнее поколение" в ФРГ многие считают радикалами за их акции протеста. Они блокируют автотрассы и аэропорты и обливают супом произведения искусства. Фотогалерея DW.
Конфликты28 апреля 2023 г.11 фото
external

Отказ от керосина: пути к экологичной авиации (03.03.2023)

Отказ от керосина: пути к экологичной авиации (03.03.2023)

Человечество должно сжигать меньше ископаемого топлива и в конечном итоге полностью отказаться от него. Но есть одна отрасль, где это будет трудно, - авиация. Вся сфера авиаперевозок и путешествий построена на ископаемом авиатопливе. Смогут ли ученые и инженеры решить сложную проблему, как сделать авиацию экологичной?
Политика3 марта 2023 г.02:41 мин.
На демонстрации Fridays for Future в Берлине

О защите климата забыли? Что будет в Германии с экодвижением

О защите климата забыли? Что будет в Германии с экодвижением

Движение Fridays for Future ищет в Германии новые формы защиты климата. Вместо шумных школьных забастовок по пятницам экоактивисты теперь поддерживают профсоюзы. Как изменились цели этого экологического движения?
Природа и окружающая среда22 марта 2024 г.
Показать еще