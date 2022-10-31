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Аршак МакичянФото: Carsten Koall/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

Экоактивиста Аршака Макичяна лишили российского гражданства

Анна Мельникова
1 ч. назад

Суд лишил российского гражданства экоактивиста Аршака Макичяна, его отца и братьев. Макичян выступает против войны с Украиной.

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Суд в Подмосковье лишил участника движения Fridays for future Аршака Макичяна, его отца и двоих братьев российского гражданства. Об этом Макичян в понедельник, 31 октября, сообщил DW, фото решения имеется в распоряжении редакции.

Судья Шатурского городского суда Наталья Грошева вынесла постановление 26 октября, однако озвучивать резолютивную часть не стала, пообещав подготовить документы за пять рабочих дней и отправить защитникам по почте. Интересы Макичяна представляли юристы Ольга Подоплелова и Максим Оленичев, сотрудничающие с правозащитным проектом "Первый отдел".

Как стало известно из полученного решения, суд лишил Аршака Макичяна российского гражданства на основании "заведомо ложных сведений", которые его отец Артур Фрунзикович якобы подал в 2002 году. Прокуратура в иске также требовала лишить Макичянов права на имущество, но в этом суд отказал.

Что стало поводом для иска о лишении гражданства

Семья Аршака Макичяна переехала из Армении в Россию в 1990-х годах, отец в 2002 году получил гражданство, через пару лет паспорта по заявлению родителя выдали детям. Но в том же 2002 году паспорт у Артура Фрунзиковича изъяла полиция из-за того, что потеряла его личное дело. Требуемые в такой ситуации документы не были составлены. Мужчина затем получил гражданство, оформив новую заявку. В 2021 году МВД признало выдачу нового паспорта отцу Макичяна незаконной из-за утраты документов. Прокуратура впоследствии подала в суд иск о лишении гражданства. 

"С правовой точки зрения дело уникальным не является, потому что система отъема гражданства уже давно отработана", - комментировала Ольга Подоплелова новость об иске против своего подзащитного. Ситуации бывают разные, но дело Макичяна, как минимум, необычное: в материалах фигурируют сразу два основания для лишения гражданства, утрата документов и заведомая ложность сведений. К политическому активисту такой механизм применяется впервые, отметила Подоплелова.

Лишение гражданства как способ политического давления

Аршак Макичян рассказал, что начал получать угрозы лишения гражданства, когда планировал баллотироваться на выборы в Государственную думу в 2021 году. Партия "Яблоко", которая должна была его выдвигать, в итоге отказалась от этого, хотя Макичян уже на старте кампании был популярен в соцсетях и успел набрать волонтеров в предвыборный штаб. В дальнейшем молодой человек продолжил делать то, что считает важным - участвовать в акциях за изменение экологической политики , эмбарго на российскую нефть и против войны с Украиной .

В мае 2022 года активист, находясь в Германии, узнал, что против него подали иск о лишении гражданства. Возвращаться в Россию он передумал.

Аршак Макичян вместе с юристами "Первого отдела" намерен обжаловать решение вплоть до международных инстанций. С учетом того, что Россию исключили из Совета Европы и на действия российских властей больше нельзя подавать жалобы в ЕСПЧ, ему, возможно, нужно будет обращаться в Комитет по правам человека ООН.

"Мне кажется, этот кейс сейчас сыграет против нынешнего режима в России, потому что многие нерусские люди начнут понимать: что-то такое может произойти и с ними, даже если они не участвуют в политической жизни. И в итоге они обозлятся на режим и начнут как-то объединяться и защищать свои права", - рассуждает Макичян. Он приводит в пример армянскую диаспору в России, которая поддерживает официальную власть, рассчитывая на ответную помощь. "Этот кейс - угроза для огромного количества людей в России, если сейчас они не будут выступать против нового инструмента репрессий, последствия могут быть ужасными", - заключил активист.

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