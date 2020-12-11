Из экоактивистов - в депутаты: как экология в России стала путем в политику

Глаза Олега Мандрыкина горят, когда он рассказывает о борьбе за подписи для выдвижения своей кандидатуры на выборах в губернаторы Архангельской области, которые прошли в сентябре этого года. Из-за забракованных подписей экоактивист, который выдвигался от партии "Яблоко" и коалиции "Стоп Шиес", не прошел муниципальный фильтр и не был допущен к участию в выборах. Он до сих пор считает это несправедливым.

Архангельская область: борьба за кресло губернатора

О своем пути из экологии в политику Мандрыкин рассказал на прошедшей 10 декабря онлайн-дискуссии "Экологические протесты на российском Севере", организованной российским Сахаровским центром и немецким Центром либеральной современности (Zentrum für liberale Moderne). В дискуссии приняли участие экологи, активисты и эксперты из Архангельской области, Республики Коми и Москвы.

Несмотря на недопуск к выборам, участие в предвыборной кампании для Мандрыкина и его команды стало бесценным опытом, рассказывает он по видеосвязи, сидя у себя дома в Северодвинске. Предприниматель и экологический активист, который всерьез боролся за кресло губернатора - еще несколько лет назад такое в Архангельской области было сложно представить. Катализатором изменения политических настроений в регионе стал начавшийся в 2018 году экологический протест против строительства полигона для мусора из Москвы около станции Шиес.

Олег Мандрыкин

Тогда строительство Экотехнопарка в Шиесе поддержал губернатор Архангельской области Игорь Орлов. После этого требование его отставки стало одним из лозунгов экологического протеста. "Такого на территории Архангельской области не было никогда, - рассказывает Мандрыкин, - чтобы 10-тысячный митинг в городе с населением в 180 тысяч человек скандировал "Губернатора в отставку!"

Орлов досрочно сложил свои полномочия в апреле 2020 года. А созданная в прошлом году коалиция "Стоп Шиес", которая объединила более 30 общественных инициатив в Архангельской области и прилегающей к ней Республики Коми, выдвинула кандидатуру Мандрыкина. Это показало, что "собранные в одно движение общественные организации в состоянии собрать необходимое количество подписей и выдвигать свои политические требования", - говорит экоактивист.

Республика Коми: экоактивисты готовы идти в политику

Мандрыкин - не единственный, кто пошел в политику из экологии. Активисты Шиеса выдвигались на муниципальных выборах в сентябре 2020 года и в соседней с Архангельской областью Республике Коми, где основной оппозиционной силой оказалась партия КПРФ, с самого начала поддержавшая протесты против свалки. Среди них была и эколог из Сыктывкара, глава организации "Экологи Коми" Нина Ананьева.

Если Архангельская область начала протестовать из-за Шиеса, экологический активизм в Республике Коми существовал уже давно, рассказывает Ананьева. За последние десять лет экологам в республике удалось добиться введения моратория на строительство атомных электростанций, запрета атомных испытаний на Новой Земле и установления границ национального парка. Ананьева десять лет занимается общественной деятельностью, но признается, что такого всплеска гражданской активности и экологического сознания не видела никогда.

"Раньше люди думали, что политика - это грязное дело, - говорит Ананьева. - Теперь они поняли, что можно решать локальные экологические вопросы с помощью политических средств". Выборы 2020 года в России показали, что активисты готовы идти в политику.

Политические лозунги на экопротестах

Большинство экоактивистов, которые участвовали в выборах в сентябре 2020 года, получили отказ в регистрации, но некоторым удалось стать депутатами на муниципальном уровне, рассказывает другая участница дискуссии - председатель правления движения ЭКА Татьяна Честина. Экоактивисты есть в местных органах власти в Челябинске, Ярославле, Владимирской области.

На экологических протестах все чаще стали появляться политические лозунги. Отставки главы Татарстана требовали в декабре 2019 года участники протеста против постройки мусоросжигательного завода на окраине Казани. А участники народного схода против смога в Челябинске в апреле 2018 года - отставки губернатора области. Акции экологического протеста по всей России собирают тысячи участников.

"Экоактивизм в России становится точкой входа в другие виды гражданского активизма", - говорит Честина. Большую роль здесь играют "низовые" инициативы. Приняв участие в борьбе против вырубки леса, аполитичные или лояльные власти люди записываются в наблюдатели на выборах и активнее участвуют в других сферах жизни региона. Другой позитивный тренд: когда активистам удается добиться результатов в решении какой-то конкретной проблемы, часть из них переходит к системной работе.

Татьяна Честина

Экологический протест в России - протест против Москвы?

Экологический протест в регионах идет рука об руку с возмущением действиями Москвы, считает журналист "Новой газеты" Кирилл Мартынов. В этом протесты в Шиесе, Куштау и Химкинском лесу похожи на непрекращающийся с июля 2020 года протест в Хабаровске, вызванный арестом губернатора края Сергея Фургала.

По мнению журналиста, экологические протесты в России носят "антиколониальный" характер. Это связано с тем, что почти все крупные сырьевые компании, которые ведут разработки в регионах, платят налоги в Москве. "Российскую природу не только варварским образом разрабатывают или превращают, как в случае с Шиесом, в свалку: местные жители буквально ничего с этого не имеют", - говорит Мартынов. Это отношение компаний к своей собственной стране больше похоже на освоение далекой заброшенной территории.

Участники онлайн-дискуссии неоднократно повторяли, что экологические протесты сами по себе являются политическими, даже если на них не выдвигаются требования отставки главы региона или президента. Однако именно тот факт, что в сознании россиян выйти защищать свой парк или реку - это не политика, способствует вовлечению людей в политическую активность.

Участвуя в экологических инициативах, они учатся формулировать свои требования и начинают эти требования защищать. Так и рождается гражданское самосознание. "Экология - это способ заняться политикой, предполагая, что ты занимаешься чем-то другим", - резюмировал Кирилл Мартынов.

Смотрите также: