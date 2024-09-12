Экипаж частной миссии Polaris Dawn вышел в открытый космос

Первый в истории непрофессиональный астронавт миллиардер Джаред Айзекман вышел в открытый космос. "Отсюда Земля кажется идеальным миром", - сказал он.

Экипаж частной космической миссии Polaris Dawn в четверг, 12 сентября, успешно совершил первый выход в открытый космос. Трансляцию события вела в своем аккаунте в соцсети Х компания-организатор миссии SpaceX, принадлежащая бизнесмену Илону Маску.

Команда Polaris Dawn действовала на высоте приблизительно 700 километров. Первым в истории непрофессиональным астронавтом, совершившим выход в открытый космос, стал миллиардер Джаред Айзекман - руководитель миссии и один из инвесторов программы Polaris. "Дома у нас много работы, но отсюда Земля выглядит идеальным миром", - сказал он.

Следом за Айзекманом в космос вышла специалист SpaceX по подготовке астронавтов Сара Гиллис. Позднее они благополучно вернулись в свой космический корабль.

В частности, экипаж миссии должен был протестировать новые скафандры Extravehicular Activity (EVA) от SpaceX. Предполагается, что их можно будет использовать в миссиях компании на Луне и Марсе. Отмечается, что EVA предоставляет астронавтам большую мобильность, чем предыдущие модели, а в его шлеме вмонтированы дисплей и камера.

SpaceX запустила миссию с выходом в космос непрофессионалов

После многократных отсрочек ракета-носитель Falcon 9 с капсулой Crew Dragon с непрофессиональным экипажем на борту стартовала во вторник, 10 сентября, с мыса Канаверал в штате Флорида. Обе ее ступени спешно отделились в соответствии с планом.

Помимо Джареда Айзекмана и Сары Гиллис, на борту космического корабля находятся отставной подполковник ВВС США Скотт Потит и ведущий инженер SpaceX по космическим операциям Анна Менон.

В ходе пятидневной частной миссии ее участники отдалятся на расстояние 1400 км от Земли - столь далеко космонавты не отдалялись от Земли со времен полетов на Луну в рамках американской космической программы "Аполлон", завершенной в 1975 году. Для сравнения: Международная космическая станция находится на высоте около 400 км.