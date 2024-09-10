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SpaceX запустила миссию с выходом в космос непрофессионалов

Ольга Лебедева
10 сентября 2024 г.

С мыса Канаверал стартовал частный космический корабль Crew Dragon с четырьмя непрофессиональными астронавтами. Они отдалятся от Земли на расстояние 1400 км - самую большую дистанцию со времен полетов на Луну.

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Старт миссии SpaceX Polaris Dawn
Старт миссии SpaceX Polaris DawnФото: Chandan Khanna/AFP

Американская компания SpaceX запустила миссию Polaris Dawn, в рамках которой планируется первый в истории выход в открытый космос непрофессиональных астронавтов. После многократных отсрочек ракета-носитель Falcon 9 с капсулой Crew Dragon стартовала во вторник, 10 сентября, с мыса Канаверал в штате Флорида, после чего обе ее ступени успешно отделились в соответствии с планом.

Четыре астронавта

Руководителем миссии является миллиардер Джаред Айзекман, ставший одним из инвесторов программы Polaris. Кроме него на борту космического корабля находятся отставной подполковник ВВС США Скотт Потит, ведущий инженер SpaceX по космическим операциям Анна Менон и специалист SpaceX по подготовке астронавтов Сара Гиллис.

В ходе пятидневной частной миссии ее участники отдалятся на расстояние 1400 км от Земли - столь далеко космонавты не отдалялись от Земли со времен полетов на Луну в рамках американской космической программы "Аполлон", завершенной в 1975 году. Для сравнения: Международная космическая станция находится на высоте около 400 км.

Выход в космос намечен на 12 сентября

Выход в открытый космос космических туристов запланирован на расстоянии около 700 км от Земли на третий день миссии, 12 сентября, и будет длиться около двух часов. При этом они протестируют новые скафандры для выходов в космос для планируемых SpaceX миссий на Луну и Марс. Как сообщает компания, новый скафандр предоставляет астронавтам большую мобильность, чем предыдущие модели, а в его шлеме вмонтирован дисплей и камера.

Кроме того, астронавты проведут 36 научных экспериментов, в частности, по воздействию космического полета и радиации в открытом космосе на здоровье человека. Кроме того, они протестируют лазерные коммуникационные технологии спутниковой системы Starlink, сообщается далее.

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