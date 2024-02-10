Defense One: ВС РФ используют Starlink на войне в Украине

Российские войска в ходе войны против Украины задействуют систему спутниковой связи Starlink компании Илона Маска SpaceX, сообщил в пятницу, 9 февраля, в своей публикации со ссылкой на украинские источники онлайн-журнал Defense One, принадлежащий американскому издательству Atlantic Media.

По словам одного из собеседников издания, Вооруженные силы РФ впервые начали использовать систему Starlink для связи несколько месяцев назад и используют ее ресурсы по всей протяженности фронта. Другой источник журнала заявил, что масштабы использования Starlink российской армией продолжают расти, сегодня насчитывают десятки станций и если их количество будет исчисляться сотнями, украинским военным станет "трудно жить".

Представитель Пентагона Джефф Юргенсен на запрос Defense One ответил, что американские чиновники знают об этих сообщениях, но переадресовал вопросы "украинским партнерам для получения любой текущей оперативной информации относительно деятельности по спутниковой связи такого рода".

Starlink отрицает ведение бизнеса с РФ и продажи в ОАЭ

По данным российского издания "Коммерсант", 5 февраля издание ComNews сообщило, что более десяти интернет-магазинов РФ начали продавать оборудование Starlink в оптовом масштабе, причем в продажу поступили и системы с активированным аккаунтом. По информации издания, Starlink не работает на территории России, но ее сигнал доступен в Крыму, непризнанных "ЛНР" и "ДНР", а также Запорожской и Херсонской областях. Участник рынка спутниковой связи, знакомый с ситуацией, сообщил журналистам, что сейчас поставки Starlink в РФ "идут буквально тоннами" из ОАЭ.

8 февраля официальный аккаунт Starlink в соцсети X заявил, что SpaceX не ведет бизнес с российским правительством или его военными. "Starlink не работает в России, что означает, что сервис не будет работать в этой стране. SpaceX никогда не продавала и не рекламировала Starlink в России, а также не поставляла оборудование в Россию. Если российские магазины утверждают, что продают Starlink для обслуживания в этой стране, они обманывают своих покупателей", - говорится в сообщении.

Кроме того, Starlink отрицает свое сотрудничество с ОАЭ. "Starlink нельзя купить в Дубае, и SpaceX не осуществляет туда доставку. Кроме того, компания Starlink не разрешала никаким сторонним посредникам, реселлерам или дистрибьюторам любого рода продавать Starlink в Дубае", - утверждают в компании.

Маск отрицал возможность работы Starlink в Крыму

Глава SpaceX Илон Маск в середине сентября 2023 года сказал, что не включил систему спутниковой связи Starlink в аннексированном Крыму из-за санкций США против России. "Если бы поступило прямое указание включить систему от президента США, я бы это сделал, но такого указания не поступало", - пояснил он.

Ранее Маск опроверг публикацию американской телекомпании CNN о том, что SpaceX специально отключила Starlink в Крыму, чтобы не дать Украине атаковать российский флот в Севастополе. Сведения об этом CNN взяла из свежей биографии Маска. После опровержения издательство сообщило, что в будущих тиражах оно уберет неверную информацию.

Смотрите также: