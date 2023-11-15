ЕК ухудшила прогноз роста ВВП еврозоны на 2023 и 2024 годы

Экономика 20 стран еврозоны в этом году вырастет на 0,6%, а не на 0,8%, как ожидалось ранее, говорится в новом прогнозе Еврокомиссии. В следующем году рост составит 1,2% вместо ожидавшихся ранее 1,3 процента.

Европейская комиссия (ЕК) понизила оценки роста экономики еврозоны в 2023 и 2024 годах на фоне высокой стоимости жизни, слабого внешнего спроса и ужесточения денежно-кредитной политики. Как говорится в осеннем прогнозе ЕК , опубликованном в среду, 15 ноября, ВВП 20 стран зоны евро в этом году вырастет на 0,6%, а не на 0,8%, как ожидалось летом. В 2024 году рост ВВП еврозоны, согласно новой оценке, составит 1,2% вместо ожидавшихся ранее 1,3 процента.

Прогноз роста экономики 27 стран Европейского Союза на текущий год также ухудшен - до 0,6% с 0,8%, на следующий год - до 1,3% с 1,4 процента.

В 2025 году Еврокомиссия ожидает роста экономики еврозоны на 1,6%, Евросоюза - на 1,7 процента.

Экономика Германии возобновит рост в 2024 году

Согласно прогнозу ЕК, экономика Германии в 2023 году сократится на 0,3%, а в следующем вырастет на 0,8 процента. Ранее ожидалось снижение первого показателя на 0,4% и рост второго на 1,1 процента. В 2025 году прогнозируется рост ВВП Германии на 1,2 процента.

"Это был сложный год для экономики ЕС, которая пострадала от последствий войны России в Украине, слабого мирового спроса и более высоких потребительских цен, - заявил первый замглавы ЕК Валдис Домбровскис. - После очень слабого роста в этом году мы можем ожидать умеренного восстановления в 2024 году, чему способствуют хорошие показатели на рынке труда и продолжающееся снижение инфляции. Однако мы по-прежнему сталкиваемся с крайне неопределенным геополитическим ландшафтом, который сейчас еще более усугубляется конфликтом на Ближнем Востоке".

По данным Еврокомиссии, инфляция "по-прежнему имеет тенденцию к снижению". Прогноз инфляции в зоне евро на текущий год оставлен на уровне 5,6%, на следующий - повышен до 3,2% с 2,9% процента. В 2025 году инфляция, как ожидается, опустится до 2,2 процента. В Евросоюзе, согласно прогнозу ЕК, инфляция в 2023 году составит 6,5%, в 2024 - 3,5%, в 2025 году - 2,4% процента

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