ЕК: Путь к повышению пошлин на электромобили из КНР открыт

Германия выступает против повышения пошлин на электромобили из Китая. В компании BMW призывают Брюссель и Пекин найти компромисс, чтобы избежать торговой войны.

Десять из 27 государств Европейского Союза на голосовании в пятницу, 4 октября, поддержали повышение таможенных пошлин на электромобили из Китая, сообщает пресс-служба Еврокомиссии (ЕК). Пять стран ЕС выступили против этого шага, 12 - воздержались.

Согласно заявлению ЕК, являющейся исполнительным органом Евросоюза, полученной поддержки достаточно для увеличения пошлин, но переговоры с Пекином на эту тему продолжатся. Тем временем китайская сторона резко раскритиковала результаты голосования.

Германия - против повышения пошлин

Германия, значительную роль в экономике которой играет автомобильная промышленность, проголосовала против повышенных пошлин на автомобили с электротягой китайского производства, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. В июле текущего года Объединение немецкой автомобильной промышленности (VDA) заявило, что повышение таможенных тарифов "нанесет вред как европейским потребителям, так и европейским предприятиям".

Такая позиция объясняется не только принципиальным неприятием протекционизма, но и нежеланием немецких деловых кругов создавать торговые барьеры и препятствия свободной торговле, учитывая бизнес-модели всех крупных и большинства средних компаний.

Результаты голосования членов ЕС 4 октября исполнительный директор компании BMW Оливер Ципзе (Oliver Zipse) назвал "роковым сигналом для европейской автомобильной промышленности". По мнению Ципзе, Пекину и Брюсселю необходимо срочно договориться о компромиссе, чтобы избежать торговой войны.

Какие страны ЕС за пошлины, а какие - против

Ранее в тот же день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth заявил, что его страна тоже не поддерживает предложение повысить пошлины на электромобили из Китая, и обвинил Евросоюз в том, что тот находится на пути к "экономической холодной войне" с КНР.

По информации медиакомпании Deutschlandfunk, против повышения пошлин выступают также Мальта, Словакия и Словения. В свою очередь Франция, Италия, Греция и Польша поддерживают эту инициативу.

В Еврокомиссии необходимость повышения таможенных тарифов обосновывают тем, что экспортные производственные мощности Китая в объеме 3 млн электромобилей ежегодно вдвое превышают объем всего европейского рынка. Учитывая, что в США и Канаде таможенные пошлины на эту продукцию доведены до 100%, очевидным рынком сбыта для нее становится ЕС, полагают в Брюсселе.

Дискуссия в ЕС о повышении пошлин на электромобили из Китая

В июле ЕС "включил счетчик" в плане введения антидемпинговых пошлин на электромобили из Китая. До ноября 2024 года защитные пошлины будут начисляться, но импортерам не придется их платить, а только гарантировать, что они переведут всю набежавшую сумму, если к тому времени Брюсселю и Пекину не удастся найти компромисса.

Евросоюз обвиняет Китай в том, что он прямо и косвенно огромными суммами субсидирует производство и экспорт электромобилей. При этом автомобили на электрической тяге, продаваемые по демпинговым ценам, могут серьезно потеснить европейских производителей, которым сейчас и без того тяжело: им приходится инвестировать огромные суммы в разработку электрических моделей и в переоснащение автозаводов для их выпуска.

В августе Китай официально подал жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) на решение Еврокомиссии ввести дополнительные пошлины на ввоз электромобилей, произведенных в КНР, в Евросоюз.

10 сентября Комиссия ЕС заявила, что в ходе конфликта с КНР вокруг недобросовестной конкуренции уменьшит размер антидемпинговых пошлин на электромобили, производимые в Китае компанией Tesla, а также на электромобили нескольких китайских производителей. Защитная пошлина для Tesla понизится с 9 до 7,8 процента, для китайской компании Geely - с 19,3 до 18,8 процента.