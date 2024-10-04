Орбан: Венгрия против повышения ЕС пошлин на товары из КНР

Премьер Венгрии обвинил Брюссель в ведении "экономической холодной войны" против Пекина и заявил, что его страна хочет и дальше торговать "с обеими сторонами".

Большинство стран - членов ЕС выступают за введение повышенных пошлин на китайские товары, однако Венгрия - против этого шага. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью венгерской государственной радиостанции Kossuth утром в пятницу, 4 октября.

В экономическом плане Евросоюз стремится начать "холодную войну" с Китаем, заявил Орбан. "Однако произведенным в ЕС товарам будет трудно найти сбыт на мировом рынке, если мир окажется расколотым на два блока", - добавил он. По его словам, Венгрия намерена и дальше вести торговлю "с обеими сторонами (как на внутреннем европейском рынке, так и с Китаем. - Ред.)". "Такая мера, как введение потолка цен, неустойчива в долгосрочной перспективе, и к ней можно прибегнуть лишь в чрезвычайных обстоятельствах и только на непродолжительное время", - указал он также.

Премьер-министр Венгриии Виктор Орбан Фото: Meng Dingbo/Xinhua/dpa/picture alliance

Однако, сможет ли Будапешт и дальше успешно следовать своей стратегии "экономического нейтралитета", противоречиво воспринимающейся внутри ЕС, не ясно, констатировал Орбан.

По словам венгерского премьера, его правительство хочет добиться экономического роста с целью достижения среднемесячной зарплаты на уровне 1 млн форинтов (в пересчете: 2490 евро) в перспективе ближайших двух-трех лет. Сейчас среднемесячная зарплата составляет в Венгрии в пересчете 1495 евро.

Говоря о войне в Украине и эскалации конфликта на Ближнем Востоке, Виктор Орбан заявил: "Существует естественный соблазн сфокусироваться на внешней политике, но мы не должны поддаваться ему, нам нужно сконцентрироваться на внутренних делах и экономике". И "экономическая холодная война" ЕС с Китаем не должна помешать Будапешту достигнуть этих целей, добавил он.

Планы ЕС ввести пошлины на китайские электромобили

В июле ЕС "включил счетчик" в плане введения антидемпинговых пошлин на электромобили из Китая. До ноября 2024 года защитные пошлины будут начисляться, но импортерам не придется их платить, а только гарантировать, что они переведут всю набежавшую сумму, если к тому времени Брюсселю и Пекину не удастся найти компромисса.

Евросоюз обвиняет Китай в том, что он прямо и косвенно огромными суммами субсидирует производство и экспорт электромобилей (Battery Electric Vehicle, BEV). При этом автомобили на электрической тяге, продаваемые по демпинговым ценам, могут серьезно потеснить европейских производителей, которым сейчас и без того тяжело: им приходится инвестировать огромные суммы в разработку электрических моделей и в переоснащение автозаводов для их выпуска.

За пошлины в отношении китайских авто выступают, в частности, три из четырех крупнейших стран ЕС, а именно: Франция, Италия и Испания. Между тем представители немецкой автопромышленности против протекционных мер, поскольку они, по их мнению, "нанесут вред как европейским потребителям, так и европейским предприятиям".

В августе Китай официально подал жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) на решение Еврокомиссии (ЕК) о введении дополнительных пошлин на ввоз в Евросоюз произведенных в КНР электромобилей.

10 сентября Европейская комиссия заявила, что в ходе конфликта с КНР вокруг недобросовестной конкуренции она уменьшит размер антидемпинговых пошлин на электромобили, производимые в Китае компанией Tesla, а также на электромобили нескольких китайских производителей. Защитная пошлина для Tesla будет понижена с 9 до 7,8 процента, для китайской компании Geely - с 19,3 до 18,8 процента.