Германия недостаточно быстро перестраивает энергетику

По результатам исследования, ФРГ и Великобритания отстают в экологическом переходе от Дании и Норвегии. Ученые сравнили прогресс в энергетике, теплоснабжении и транспорте.

Германия отстает от других европейских стран в переходе на более благоприятные с точки зрения защиты климата варианты энергетики, транспорта и строительства. К такому выводу пришли авторы исследования, проведенного Потсдамским научно-исследовательским институтом совместно с Фондом Бертельсмана. Его результаты были опубликованы в Гютерсло во вторник, 1 октября.

Примеры Дании и Норвегии показывают, что к середине столетия возможно сокращение до нуля выбросов CO2 в атмосферу, но Германия и Великобритания еще не находятся на пути к своевременному завершению перехода на экологически чистую электроэнергию, теплоснабжение и транспорт, отмечает фонд.

Ученые сравнили прогресс в защите климата в четырех странах

В рамках исследования были сопоставлены четыре считающиеся передовыми страны с точки зрения их возможности выполнить условия Парижского соглашения по защите климата и достичь климатической нейтральности к 2050 году. При этом ученые изучили их прогресс в трех разных сферах - выработка электроэнергии, теплоснабжение и транспорт.

По их мнению, в Дании и Норвегии очевиден быстрый прогресс в переходе на альтернативные источники электроэнергии и тепла. При этом Норвегия также готовится в скором времени завершить переход на электромобили. В свою очередь Германии и Великобритании "еще предстоит многое наверстать" во всех трех областях, отмечается далее.

В частности, переход на альтернативные источники электроэнергии в Германии тормозится из-за недостаточно развитой электросети, заявили авторы исследования. При этом необходимы официально заявленные цели по расширению распределительных сетей и мощностей для хранения электроэнергии, а также более эффективная координация целей в области распределительных сетей, отметили они.

Достижение целей возможно

Сравнение четырех стран показывает, что в каждом секторе есть, по меньшей мере, одна страна, которая добилась большого прогресса в экологическом переходе, сообщает Фонд Бертельсмана. "Поэтому отказ от выбросов CO2 к 2050 году возможен, если более эффективно координировать политические цели, предписания и преобразования инфраструктуры", - указывается в докладе.