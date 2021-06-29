Эксперты ICAO прибыли в Минск для расследования инцидента с рейсом Ryanair

Группа Международной организации гражданской авиации (ICAO) прибыла в Беларусь для расследования инцидента с рейсом самолета авиакомпании Ryanair, после посадки которого были задержаны белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич и его спутница, гражданка России Софья Сапега. О рабочем совещании с экспертами сообщило в понедельник, 23 августа, белорусское государственное агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и коммуникаций страны.

По его данным, во встрече участвовали глава министерства Алексей Авраменко, директор департамента по авиации Минтранса Артем Сикорский, члены межведомственной комиссии Беларуси, а также руководители авиационных организаций.

Глава Минтранса - за возобновление полетов над Беларусью

Авраменко пообещал, что экспертам будет предоставлен доступ ко всем материалам, требующимся для расследования. "Необходимо сделать все, чтобы граждане наших стран, как и было раньше, могли свободно путешествовать в евроазиатском регионе по удобным им маршрутам и на авиарейсах любых авиакомпаний", - подчеркнул министр. "Глубоко уверен, что только ради этого политика должна быть поставлена на второй план", - считает он.

"Авиационные власти Беларуси открыты для диалога", - в свою очередь заявил Сикорский.

Экперты ICAO будут проверять факты

Руководитель группы ICAO Сильвен Лефойер отметил, что она "благодаря предварительной работе" уже смогла получить "общую картину событий". "Теперь нам нужно уточнить ряд фактов, а также собрать дополнительную информацию и материалы", - подчеркнул он.

По завершении визита будут внесены изменения в предварительный отчет, который планируется подготовить в сентябре.

Итоговый доклад представят к ноябрю.

Ситуация с лайнером Ryanair

Самолет Ryanair Boeing 737, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске 23 мая. Лайнер сел после сообщения о минировании воздушного судна, оказавшегося впоследствии ложным. Были задержаны двое пассажиров - белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич и его спутница, гражданка России Софья Сапега. Совет ЕС позднее призвал европейских авиаперевозчиков избегать перелетов над территорией Беларуси.

Евросоюз 5 июня ввел санкции в отношении государственных авиакомпаний Беларуси - им запрещено пользоваться воздушным пространством и аэропортами ЕС. Кроме того, свое воздушное пространство для белорусских авиакомпаний закрыла и Япония.

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